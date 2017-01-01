リーダーシップオンボーディングビデオジェネレーター：新しいリーダーを迅速に引き込む
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してカスタムオンボーディングビデオを作成し、新しいリーダーのエンゲージメントを高め、L&Dを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
シニアマネージャーやディレクター向けに60秒のダイナミックなビデオを開発し、会社の「ビジョンとコアバリュー」とリーダーシップ学習と開発における彼らの役割に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、すべての重要な情報が字幕/キャプションで明確に提示されるように、このインパクトのあるメッセージを直接スクリプトから作成してください。
新しいリーダーシップチームメンバー全員を対象とした30秒の簡潔な紹介ビデオをデザインし、主要な部門長とその機能を迅速に紹介することで新入社員の紹介を効率化します。クリーンで情報豊富なビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを採用してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドの外観を確立し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルを補完して、効果的なオンボーディングビデオに必要な組織構造を示してください。
高レベルの経営幹部向けに50秒の企業ビデオを制作し、従業員のオンボーディングを受ける際に重要な戦略的イニシアチブとリソース配分の洗練された概要を提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるプロフェッショナルなものであり、ブランド化されたビジュアルと洗練された声を特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームにシームレスに統合できるようにし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連チャートとグラフィックを組み込んで、特定のニーズに合わせてビデオをカスタマイズしてください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは従業員オンボーディングビデオのクリエイティブ資産をどのように強化できますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、AIアバター、強力なブランディングコントロールを提供することで、視覚的に豊かでインパクトのあるビデオを作成する力を与えます。これにより、従業員オンボーディングビデオが会社の文化をプロフェッショナルな外観と感触で反映し、新入社員のエンゲージメントプロセスを本当に記憶に残るものにします。
HeyGenはアニメーションビデオコンテンツを生成するためにどのような革新的な機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、魅力的なアニメーションビデオコンテンツを簡単に生成します。ダイナミックなシーン、リアルなナレーション、AI生成スクリプトを活用して、クリエイティブプロセスを効率化できます。
HeyGenはリーダーシップオンボーディングのためのインパクトのあるビデオを迅速かつ効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、直感的なプラットフォームを通じてインパクトのあるビデオの作成を簡素化する強力なリーダーシップオンボーディングビデオジェネレーターです。ビデオテンプレートやスクリプトの迅速な作成機能を活用して、新しいリーダーの紹介を効率化し、会社のビジョンとコアバリューを効果的に伝えることができます。
HeyGenは高度なAIを使用してテキストからビデオを作成するプロセスをどのように支援しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ変換に優れており、AIアバターと自然な音声のナレーションを使用してアイデアを具現化します。プラットフォームは視覚的および聴覚的要素を正確に制御でき、高品質のAI生成スクリプトが字幕/キャプション付きで洗練されたビデオコンテンツにシームレスに変換されることを保証します。