新しい経営幹部向けに45秒のリーダーシップオンボーディングビデオを作成し、温かくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと親しみやすく自信に満ちたナレーションを使用します。このビデオは、AIアバターを使用してCEOからの簡単な歓迎メッセージを含め、会社の文化を温かく紹介し、重要な価値観を強調するべきです。HeyGenのナレーション生成を活用して、一貫した歓迎のトーンを確保してください。

ビデオを生成