リーダーシップメッセージビデオメーカー: ビジョンを視覚的に伝える

AIアバターを使用して魅力的なモチベーショナルメッセージを生成し、企業コミュニケーションを強化します。

AIアバターを使って、社内チームに向けた45秒のモチベーショナルメッセージビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで励みになるもので、明確でインスピレーションを与えるナレーションを組み合わせ、HeyGenのAIアバターを使用して一貫した配信を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新しい会社の取り組みを発表する60秒の企業コミュニケーションビデオを作成し、すべてのステークホルダーとパートナーを対象にします。ビデオはモダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、権威あるトーンで、HeyGenの強力なテンプレートとシーンを効果的に活用して、洗練された即使用可能なプレゼンテーションを提供します。
投資家や潜在的なクライアントを対象にした、重要な会社のビジョンステートメントを共有する30秒のエグゼクティブコミュニケーションビデオを制作してください。スタイルはインスピレーションを与えるもので、洗練されたビジュアル背景を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して効率的にコンテンツを作成します。
新しいマネージャーや新興リーダーに向けたクイックヒントを提供する45秒のリーダーシップトレーニングスニペットをデザインしてください。魅力的で教育的なビジュアルスタイルを採用し、アクセスしやすいオーディオトラックを組み合わせ、HeyGenが提供する正確な字幕を追加することで、多様な視聴者に包括的な理解を確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リーダーシップメッセージビデオメーカーの使い方

魅力的なリーダーシップメッセージを簡単に作成。プロフェッショナルでブランド化されたビデオを数分で作成し、チームやステークホルダーにインスピレーションを与える先進的なAIを活用します。

メッセージを作成
リーダーシップスクリプトを入力または貼り付けて開始します。当プラットフォームは、先進的なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、あなたの言葉を自然な音声に変換します。
プレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリからメッセージを届けるプレゼンターを選びます。あなたのブランドのプロフェッショナリズムを体現する完璧なバーチャルプレゼンターを見つけてください。
ブランディングを適用
会社のロゴや色を含むブランディングを適用してビデオをパーソナライズします。また、アクセシビリティのために自動字幕を簡単に追加できます。
生成して共有
ビデオを確認し、強力なAIビデオジェネレーターを使用して最終製品を生成します。あらゆるプラットフォームに対応したプロフェッショナルなリーダーシップメッセージをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効率的な企業発表

さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なビデオ発表や更新を迅速に制作し、エグゼクティブおよび企業コミュニケーションを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業コミュニケーションをクリエイティブな要素で強化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた多様な「ビデオテンプレート」と強力な「ブランディングコントロール」を提供し、あなたの「企業コミュニケーション」が「会社のブランディング」を反映するようにします。これにより、洗練された「リーダーシップメッセージビデオ」を迅速に作成できます。

HeyGenが提供するビデオ作成のための高度なAI機能は何ですか？

HeyGenは高度な「AIアバター」と「テキスト・トゥ・ビデオ」技術を活用し、スクリプトを効率的に魅力的なビデオに変換します。これにより、HeyGenは「AIビデオジェネレーター」として「バーチャルプレゼンター」コンテンツを作成するための強力なツールとなります。

HeyGenはどのようにしてリーダーシップメッセージビデオの制作を簡素化しますか？

HeyGenは、主要な「リーダーシップメッセージビデオメーカー」として、影響力のある「エグゼクティブコミュニケーション」と「モチベーショナルメッセージ」の作成を簡素化します。広範な編集経験がなくても、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはグローバルな視聴者向けに多言語コンテンツをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「多言語サポート」と自動「字幕」を提供し、あなたの「企業コミュニケーション」が多様なグローバルオーディエンスに効果的に届くようにします。これにより、ビデオコンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントが向上します。