Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
内部チームメンバーと関連部門向けに、チームリーダーが新しいプロジェクトイニシアチブを紹介する30秒のAIビデオジェネレーターのメッセージを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、親しみやすいトーンで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、この更新を迅速に制作し、内部コミュニケーションのために時間とリソースを節約する方法を示してください。
業界の革新的なトレンドを探るための45秒のダイナミックなソートリーダーシップビデオがソーシャルメディアプラットフォーム向けに必要です。業界の仲間や潜在的なクライアントを対象としたこの魅力的なコンテンツピースは、現代的で洞察に満ちたビジュアルアプローチと明確で強調されたオンスクリーンテキストを必要とします。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、コンテンツのプレゼンテーションを強化し、視聴者の保持を最大化してください。
新しい会社全体の目標に向けてクロスファンクショナルな協力者を動機づけるために、リーダーシップビデオメーカーのテンプレートを活用して60秒のビデオを開発してください。このモチベーショナルメッセージは、特にプロジェクトチームやさまざまな部門を対象としており、協力の影響に焦点を当てたエネルギッシュなビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、異なるプラットフォーム向けにビデオを調整し、多様なテンプレート＆シーンを探索してビデオをカスタマイズし、強力で一貫したブランドメッセージを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリーダーシップメッセージビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的なリーダーシップメッセージビデオを効率的に制作する力を提供します。当プラットフォームはAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを活用し、従来のビデオ制作と比較して大幅に時間とリソースを節約します。
HeyGenでリーダーシップビデオメーカーのテンプレートをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはブランドに合わせてビデオをカスタマイズするための豊富なオプションを提供します。プロフェッショナルなテンプレートをロゴ、色、特定のコンテンツで修正し、ブランドに合った魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenの無料テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターはどのような機能を提供しますか？
HeyGenの無料テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換することができます。高品質のナレーション、マルチランゲージサポート、広範なリーチとアクセシビリティのための自動キャプション生成機能を含んでいます。
HeyGenのビデオはソーシャルメディアやYouTubeでどのように魅力的ですか？
HeyGenは強力なストーリーテリングを通じて魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。AIアバターとカスタマイズ可能な要素を使用して、ソーシャルメディアやYouTubeでの共有に最適化されたプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。