強力なリーダーシップメッセージビデオジェネレーター

魅力的なリーダーシップビデオをAIアバターで素早く作成し、貴重な時間とリソースを節約します。

CEOが次の四半期のビジョンを共有する60秒のリーダーシップメッセージビデオを生成してください。このビデオは、全従業員と主要な利害関係者を対象としており、プロフェッショナルでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルと自信に満ちた直接的なナレーションを採用する必要があります。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとナレーション生成機能を活用して、視聴者に響くインパクトのあるメッセージを作成し、洗練されたリーダーシップメッセージビデオジェネレーターとしてのプラットフォームを最大限に活用してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部チームメンバーと関連部門向けに、チームリーダーが新しいプロジェクトイニシアチブを紹介する30秒のAIビデオジェネレーターのメッセージを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、親しみやすいトーンで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、この更新を迅速に制作し、内部コミュニケーションのために時間とリソースを節約する方法を示してください。
サンプルプロンプト2
業界の革新的なトレンドを探るための45秒のダイナミックなソートリーダーシップビデオがソーシャルメディアプラットフォーム向けに必要です。業界の仲間や潜在的なクライアントを対象としたこの魅力的なコンテンツピースは、現代的で洞察に満ちたビジュアルアプローチと明確で強調されたオンスクリーンテキストを必要とします。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、コンテンツのプレゼンテーションを強化し、視聴者の保持を最大化してください。
サンプルプロンプト3
新しい会社全体の目標に向けてクロスファンクショナルな協力者を動機づけるために、リーダーシップビデオメーカーのテンプレートを活用して60秒のビデオを開発してください。このモチベーショナルメッセージは、特にプロジェクトチームやさまざまな部門を対象としており、協力の影響に焦点を当てたエネルギッシュなビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、異なるプラットフォーム向けにビデオを調整し、多様なテンプレート＆シーンを探索してビデオをカスタマイズし、強力で一貫したブランドメッセージを確保してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リーダーシップメッセージビデオジェネレーターの使い方

HeyGenのAI駆動プラットフォームで、時間とリソースを節約しながら、プロフェッショナルで魅力的なトーンを維持して、インパクトのあるリーダーシップメッセージビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
メッセージを作成
リーダーシップメッセージを書いたり貼り付けたりして始めましょう。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で、あなたの言葉をビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選んでメッセージをパーソナライズします。これらのAIアバターは信頼性があり、魅力的なプレゼンテーションを保証します。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
ブランドの独自のスタイルをブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して適用し、一貫性を維持します。これにより、プロフェッショナルで一貫した外観のビデオをカスタマイズできます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、高品質のリーダーシップメッセージビデオを簡単にエクスポートします。当プラットフォームはさまざまなアスペクト比のリサイズ＆エクスポートをサポートし、最終制作段階で時間とリソースを節約します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでリーダーシップメッセージを広める

.

魅力的なビデオメッセージを迅速に作成し、ソーシャルプラットフォームで共有して、より広いオーディエンスに効率的にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリーダーシップメッセージビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的なリーダーシップメッセージビデオを効率的に制作する力を提供します。当プラットフォームはAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを活用し、従来のビデオ制作と比較して大幅に時間とリソースを節約します。

HeyGenでリーダーシップビデオメーカーのテンプレートをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはブランドに合わせてビデオをカスタマイズするための豊富なオプションを提供します。プロフェッショナルなテンプレートをロゴ、色、特定のコンテンツで修正し、ブランドに合った魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenの無料テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターはどのような機能を提供しますか？

HeyGenの無料テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換することができます。高品質のナレーション、マルチランゲージサポート、広範なリーチとアクセシビリティのための自動キャプション生成機能を含んでいます。

HeyGenのビデオはソーシャルメディアやYouTubeでどのように魅力的ですか？

HeyGenは強力なストーリーテリングを通じて魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。AIアバターとカスタマイズ可能な要素を使用して、ソーシャルメディアやYouTubeでの共有に最適化されたプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。