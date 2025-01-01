リーダーシップの可能性を引き出すビデオメーカー

動的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、リーダーシップビデオで複雑な洞察を明確にし、エンゲージメントを高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに、新しい全社的なイニシアチブを発表する45秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、洗練された魅力的なビジュアルスタイルを作成し、動的なテキストアニメーションを使用します。このポジティブな発表のスクリプトを、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオに変換します。
サンプルプロンプト2
取締役会メンバーおよび主要な利害関係者向けに、四半期の成果を要約する60秒のエグゼクティブコミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは高品質でフォーマルにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れて重要なポイントを示します。最終的なエクスポートは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプレゼンテーション画面に最適化します。
サンプルプロンプト3
一般公開向けに、あなたの道筋からの重要なリーダーシップの洞察を強調する30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速に制作します。特に、HeyGenの字幕/キャプションを含めて、音声がオフになっていることが多いプラットフォームでのアクセス性とリーチの最大化を図ります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リーダーシップ洞察ビデオメーカーの使い方

AIとプロフェッショナルツールを活用して、リーダーシップの洞察を効果的なビデオに変換し、チームや組織に向けて魅力的なコンテンツを作成します。

1
Step 1
基盤を作成する
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、スクリプトを貼り付けて、即座にビデオコンテンツを生成します。この強力な機能により、リーダーシップメッセージを迅速にアウトライン化できます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、人間味のあるタッチでリーダーシップの洞察を伝え、視聴者にメッセージが真に響くようにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用する
会社のブランディングコントロールを統合し、ロゴや色を含めて、すべてのリーダーシップビデオが組織のアイデンティティとプロフェッショナリズムを強化するようにします。
4
Step 4
エクスポートして広く共有する
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、リーダーシップビデオをあらゆるプラットフォームに合わせて調整し、洞察が幅広い視聴者に効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エグゼクティブコミュニケーションとインスピレーション

リーダーシップの洞察を効果的に伝え、チームを鼓舞し、組織のビジョンを推進する魅力的なエグゼクティブコミュニケーションとモチベーションビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIアニメーションのリーダーシップビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、プロフェッショナルなリーダーシップビデオを迅速に生成し、単なるテキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、ビデオ制作を簡素化します。

リーダーシップの洞察ビデオのブランディングコントロールはどのように行われますか？

HeyGenは、リーダーシップの洞察ビデオが企業のアイデンティティに合致するように、強力なブランディングコントロールを提供します。カスタムロゴや色を簡単に適用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを直感的なインターフェースで選択できます。

HeyGenは多様なプラットフォーム向けにリーダーシップトレーニングビデオを最適化できますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプションを使用してビデオのアクセシビリティを向上させ、すべての人がリーダーシップトレーニングビデオを理解できるようにします。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化します。

HeyGenはエグゼクティブコミュニケーションビデオを強化するためのメディアライブラリを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的なメディアライブラリを統合しており、ビデオメーカーの作成を補完する豊富なストック資産を提供します。これにより、外部リソースを必要とせずに、エグゼクティブコミュニケーションビデオをより魅力的に作成することができます。