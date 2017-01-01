マーケティング専門家向けに、HeyGenが強力なリードマグネットビデオメーカーとしてどのように機能するかを紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、直感的なプロセスを示す画面録画を使用し、落ち着いた権威あるAIのナレーションを加えます。詳細なスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変えるHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、複雑なトピックをコンバージョン最適化のためにアクセスしやすくします。

