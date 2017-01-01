リードジェネレーションビデオメーカー：魅力的なコンテンツを迅速に作成
直感的なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、高コンバージョンのマーケティングおよびセールスビデオを生成し、より多くのリードを引き付け、エンゲージメントを高めましょう。
コンテンツクリエイターや忙しい起業家を対象にした、テキストからビデオへのシームレスな変換を示す45秒の情報ビデオを開発してください。美的感覚は現代的で指導的なもので、画面上のグラフィックはクリーンで、効率性を強調するダイナミックなバックグラウンドミュージックトラックを使用してください。このプロンプトは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能が複雑なビデオ制作をどのように簡素化するかを示しています。
ブランドマネージャーや広告代理店を対象にした、キャンペーン全体で一貫したブランドメッセージを強調する60秒のAIビデオ広告をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、企業的で非常にプロフェッショナルなもので、メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮明なビジュアルと自信に満ちたボイスオーバーを利用してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにしてブランドの一貫性と視覚的なインパクトを保証するかを強調してください。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルストラテジスト向けに、プラットフォーム全体での迅速なコンテンツ展開を示す15秒の短編動画を作成してください。ビジュアルの実行はテンポが速く、視覚的に多様でクイックカットを特徴とし、さまざまなソーシャルチャネルに適応可能なインパクトのあるサウンドバイトを含めてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、マルチプラットフォームでの公開をいかに簡単にするかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成でユーザーにどのような力を与えますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと直感的なインターフェースを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、複雑な制作を簡単にする先進的なAIビデオジェネレーターです。
HeyGenはブランドマーケティングビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのマーケティングビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持できるようにします。
HeyGenが効果的なテキストからビデオへのジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、書かれたスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、高品質なAIボイスジェネレーターオプションを提供することで、テキストからビデオへのジェネレーターとして優れています。そのスマートな自動化機能は、短編ビデオを含むさまざまなビデオタイプの制作を大幅に簡素化します。
HeyGenはリードジェネレーションやAIビデオ広告にどのように利用できますか？
HeyGenは強力なリードジェネレーションビデオメーカーとして機能し、企業が魅力的なAIビデオ広告やセールスビデオを迅速に作成できるようにします。これらはさまざまなプラットフォームに最適化され、エンゲージメントを高め、オーディエンスの注目を効果的に引きつけます。