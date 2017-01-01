リードジェネレーションビデオジェネレーター：リードを増やす

高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを強力なコンバージョンビデオに簡単に変換します。

開発者やIT専門家を対象にした90秒の説明動画を作成し、新しいAPI統合の技術的利点を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、詳細な技術図や画面録画を組み込み、明確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑なドキュメントを魅力的なビジュアルに簡単に翻訳し、AIアバターが技術仕様を案内します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

技術営業チームや企業クライアント向けに、複雑なソフトウェアソリューションのワークフローと利点を紹介する2分間のジェネレーティブAIビデオを開発します。データフローを強調するために、アニメーションインフォグラフィックとダイナミックなカメラ動作を備えた洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、自信に満ちた説得力のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドアイデンティティを確立し、洗練されたナレーション生成で高度な概念を明確にし、AIビデオ編集ソフトウェアの効果的な使用を示します。
新しい技術ユーザーやサポートスタッフ向けに、特殊機能の設定手順を詳細に説明する1分間の指導ビデオモジュールを制作します。ビデオは親しみやすく励みになるビジュアルスタイルを採用し、明確な画面上のプロンプトとステップバイステップのビジュアルを特徴とし、温かく魅力的なナレーションでサポートします。HeyGenのデジタルアバターを実装して役立つガイドとして機能させ、すべてのユーザーが簡単にフォローできるようにし、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと重要な指示の強化を図り、学習体験のためのカスタマイズオプションを提供します。
既存の技術ユーザーやプロダクトマネージャー向けに、重要なセキュリティパッチやパフォーマンスアップグレードを発表する45秒の簡潔なビデオアップデートを設計します。ビジュアルスタイルは情報的で直接的にし、サイバーセキュリティやシステムアーキテクチャに関連する高品質のストック映像を使用し、プロフェッショナルで正確なナレーションを添えます。HeyGenの強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して適切なビジュアルを迅速に調達し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、技術的な正確性と明確さを確保し、効率的なパフォーマンス分析を最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リードジェネレーションビデオジェネレーターの仕組み

新しい見込み客を引き付け、視聴者を貴重なリードに変える高コンバージョンビデオを効率的に作成します。

Step 1
魅力的なビデオスクリプトを作成
強力なテキストからビデオへの機能を使用して、説得力のあるリードジェネレーションメッセージをアウトラインし、ビデオの基盤を構築します。
Step 2
AIアバターとスタイルを選択
多様なAIアバターから選び、シーンを統合して視覚的に観客を魅了し、ビデオの魅力を高めます。
Step 3
ブランディング要素を追加
ロゴや色などのブランディングコントロールを使用して、独自のブランドアイデンティティを適用し、リードジェネレーションビデオが即座に認識され、プロフェッショナルであることを保証します。
Step 4
エクスポートしてリードを獲得
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、ビデオを任意のプラットフォームに合わせて調整し、配信して貴重なリードを効果的に生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の証言を活用してリードの信頼を得る

ポジティブな顧客フィードバックを説得力のある本物のAIビデオ証言に変換し、信頼性を構築し、資格のあるリードを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、企業が高度なAIビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのジェネレーティブAI技術がそれを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなデジタルアバターとナレーションを提供します。これにより、ビデオ作成プロセスが大幅に簡素化され、時間とリソースを節約できます。

HeyGenはブランドの技術的カスタマイズオプションをどのように提供しますか？

HeyGenはAI機能を通じて強力なカスタマイズを提供し、強力なブランドの一貫性を維持することができます。ユーザーはロゴや色のブランディングコントロールを活用し、広範なメディアライブラリを利用し、デジタルアバターやビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドアイデンティティに合わせることができます。これらの技術的機能により、ビデオが独自のブランドを反映することが保証されます。

HeyGenはリードジェネレーションとコンバージョン率の向上に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはマーケティング活動を強化するために設計された強力なリードジェネレーションビデオジェネレーターです。説得力のある説明ビデオ、ビデオ証言、ランディングページ用のソーシャルメディアビデオを作成して、見込み客を引き付け、リードを獲得できます。HeyGenを使用してコンテンツマーケティング戦略を効率化することで、コンバージョン率が向上する可能性があります。

HeyGenはどのような種類のビデオを制作でき、それらはどのように使用できますか？

HeyGenのビデオ作成プラットフォームは、ソーシャルメディアビデオ、説明ビデオ、ビデオ証言など、多様なビデオタイプをサポートしています。アスペクト比のリサイズやエクスポートオプションなどの機能を使用して、コンテンツをさまざまなプラットフォームに簡単に適応させ、コンテンツマーケティング戦略にシームレスに統合できます。