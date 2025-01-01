リードジェネレーション広告ビデオメーカー：AIでキャンペーンを強化
AIアバターを使用して高コンバージョンのソーシャルメディア広告を生成し、リードコンバージョン率を大幅に向上させましょう。
ビデオ制作に苦労している小規模ビジネスオーナーを対象とした、温かく本物のビジュアルスタイルで、ソフトな照明と親しみやすい声のナレーションを強調した45秒の説得力のあるナラティブビデオを制作してください。ストーリーは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を発見したビジネスオーナーを追い、複雑な編集なしで書かれたアイデアをプロフェッショナルなビデオマーケティングコンテンツに変えるのがどれほど簡単かを示し、最終的により多くのリードを生成し、ビジネスを成長させるのを助けます。
コンテンツクリエイター向けのダイナミックでトレンディな15秒のソーシャルメディア広告ビデオを作成し、人気のある背景音楽とクイックでインパクトのあるトランジションを備えた遊び心のあるユーザー生成コンテンツ（UGC）のビジュアル美学を特徴とします。このプロンプトは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが新鮮で共有可能なコンテンツの迅速な制作を可能にし、オンラインコミュニティと共鳴し、エンゲージメントを促進する「UGCビデオ広告」を簡単に作成できることを示します。
グローバルマーケター向けに設計された60秒の説明ビデオを開発し、クリーンでシャープなアニメーションスタイルとプロフェッショナルな多言語音声生成を利用してHeyGenの力を示します。ナラティブは、視聴者に高インパクトの「AIビデオ広告」を作成するプロセスを案内し、すべての言語でローカライズできることを説明し、正確な音声生成が多様な国際市場でメッセージが完全に理解されることを保証し、リーチとインパクトを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケター向けの魅力的なAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオ広告メーカーとして機能し、マーケターがスクリプトを魅力的なAIビデオ広告に簡単に変換できるようにします。AIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用して、注目を集め、リードジェネレーションを促進する高パフォーマンスのコンテンツを生成できます。
HeyGenは多様なビデオマーケティングニーズに対応するリアルなAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenはユーザーがテキストからリアルなAIアバターやAIアクターを作成することを可能にし、さまざまなビデオマーケティングの取り組みに最適です。これらのAIアバターは、自然な表情と音声でビデオスクリプトを届け、ブランドフィルムや説明ビデオを強化します。
HeyGenはどのようなクリエイティブな広告ビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、UGCビデオ広告や魅力的な製品ビデオを含むさまざまなクリエイティブなビデオ広告を迅速に制作することができます。豊富なビデオテンプレートライブラリとドラッグ＆ドロップエディターがプロセスを簡素化し、短編ビデオやクリエイティブテストに最適です。
HeyGenはブランド固有のビデオ広告キャンペーンのカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、AIビデオ広告がどの広告キャンペーンでもブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。テンプレートをカスタマイズし、ロゴを組み込み、さまざまな音声や字幕でコンテンツをローカライズして、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。