レイオフニュースビデオメーカー：迅速にインパクトのある更新を作成
AIツールを活用して、プロフェッショナルな配信のための高度なボイスオーバー生成を利用し、明確で簡潔なレイオフニュースビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内コミュニケーションチームやプロジェクトマネージャー向けに、この90秒の指導動画はオンラインビデオエディターの効率的な使用方法を示します。スタイルは情報的でクリーンであり、特にHeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、アクセシビリティと理解を促進します。
テクノロジー業界のアナリストや教育コンテンツ制作者向けに、AIニュースビデオジェネレーターの高度な機能を紹介する2分間の説明動画を開発します。現代的でテクノロジー志向のビジュアルスタイルとHeyGenのAIアバターによる魅力的な合成音声を特徴とし、最先端のビデオコンテンツを制作する方法を示します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象としたこの45秒のダイナミックな動画は、魅力的なニュースビデオコンテンツの作成方法を迅速に示します。目を引くビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある発表を行う方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIニュースビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストから直接AIニュースビデオを生成できるようにすることで、ニュースビデオ制作を効率化します。強力なAIスクリプトジェネレーターとリアルなAIアバター、そして本格的なボイスオーバーを組み合わせることで、シームレスで使いやすいエディター体験を提供し、コンテンツ制作を大幅にスピードアップします。
HeyGenはニュースビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、カスタムニュースイントロとアウトロをブレイキングニュースビデオプロジェクトに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートとAI生成ビジュアルを活用して、ブランドのアイデンティティに合わせた魅力的なコンテンツのパーソナライズを実現します。
HeyGenのオンラインビデオエディターは字幕とメディア統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターは、字幕のシームレスな統合を可能にし、視聴者のアクセシビリティを向上させます。また、豊富なメディアライブラリとストックアセットをプラットフォーム内で直接活用でき、包括的なビデオ制作のためのオールインワンプラットフォームとなっています。
HeyGenはどのような目的でニュースビデオメーカーとして使用できますか？
HeyGenは多用途なニュースビデオメーカーとして、緊急のブレイキングニュースからレイオフニュースビデオのような特定のトピックまで、幅広いコンテンツを制作することができます。AIツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、アスペクト比のリサイズを通じて異なるソーシャルメディアプラットフォームに簡単に適応し、広範なリーチと視聴者のエンゲージメントを確保します。