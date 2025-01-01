レイオフニュースビデオメーカー：迅速にインパクトのある更新を作成

AIツールを活用して、プロフェッショナルな配信のための高度なボイスオーバー生成を利用し、明確で簡潔なレイオフニュースビデオを作成します。

HRプロフェッショナルや企業コミュニケーターを対象とした1分間の情報動画で、センシティブなレイオフニュース動画コンテンツの作成プロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで厳粛なもので、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、重要な情報を正確に伝えるための明確なナレーションがユーザーをガイドします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内コミュニケーションチームやプロジェクトマネージャー向けに、この90秒の指導動画はオンラインビデオエディターの効率的な使用方法を示します。スタイルは情報的でクリーンであり、特にHeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、アクセシビリティと理解を促進します。
サンプルプロンプト2
テクノロジー業界のアナリストや教育コンテンツ制作者向けに、AIニュースビデオジェネレーターの高度な機能を紹介する2分間の説明動画を開発します。現代的でテクノロジー志向のビジュアルスタイルとHeyGenのAIアバターによる魅力的な合成音声を特徴とし、最先端のビデオコンテンツを制作する方法を示します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象としたこの45秒のダイナミックな動画は、魅力的なニュースビデオコンテンツの作成方法を迅速に示します。目を引くビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある発表を行う方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レイオフニュースビデオメーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなアバター、直感的な編集ツールを備えたAIを使用して、プロフェッショナルなレイオフニュースビデオを迅速に制作し、効果的なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIスクリプトジェネレーターを使用してスクリプトを生成するか、自分のスクリプトを貼り付けて開始します。これがニュースレポートの基盤となり、明確で簡潔なメッセージを保証します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ニュースアンカーとして機能する多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなアバターは、プロフェッショナルな信頼性を持ってスクリプトを届け、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加
専用のブランドキット機能を使用して、ロゴやカラーなどの企業のブランディング要素を追加し、一貫した企業イメージを維持しながらビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
レイオフニュースビデオが完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたアスペクト比で簡単にエクスポートし、迅速かつ効果的に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ステークホルダーを教育し情報を提供

.

複雑な状況下で一貫したメッセージを確保し、広範な視聴者を教育し情報を提供するための明確な説明ビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIニュースビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストから直接AIニュースビデオを生成できるようにすることで、ニュースビデオ制作を効率化します。強力なAIスクリプトジェネレーターとリアルなAIアバター、そして本格的なボイスオーバーを組み合わせることで、シームレスで使いやすいエディター体験を提供し、コンテンツ制作を大幅にスピードアップします。

HeyGenはニュースビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、カスタムニュースイントロとアウトロをブレイキングニュースビデオプロジェクトに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートとAI生成ビジュアルを活用して、ブランドのアイデンティティに合わせた魅力的なコンテンツのパーソナライズを実現します。

HeyGenのオンラインビデオエディターは字幕とメディア統合をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターは、字幕のシームレスな統合を可能にし、視聴者のアクセシビリティを向上させます。また、豊富なメディアライブラリとストックアセットをプラットフォーム内で直接活用でき、包括的なビデオ制作のためのオールインワンプラットフォームとなっています。

HeyGenはどのような目的でニュースビデオメーカーとして使用できますか？

HeyGenは多用途なニュースビデオメーカーとして、緊急のブレイキングニュースからレイオフニュースビデオのような特定のトピックまで、幅広いコンテンツを制作することができます。AIツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、アスペクト比のリサイズを通じて異なるソーシャルメディアプラットフォームに簡単に適応し、広範なリーチと視聴者のエンゲージメントを確保します。