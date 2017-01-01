製品成功のための迅速かつ簡単なローンチビデオメーカー

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、マーケティングスクリプトを魅力的な製品発表ビデオに即座に変換します。

テックスタートアップをターゲットにした革新的な新ソフトウェアを紹介する、30秒の活気ある製品発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的で、ダイナミックなトランジションと3Dグラフィックスを特徴とし、エネルギッシュなエレクトロニックサウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、AI製品ビデオを最先端に感じさせるように、主要な機能を魅力的で人間らしい方法で提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに新しいオンラインサービスを紹介する、45秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオは明るく親しみやすいビジュアルとイラストアニメーションを特徴とし、陽気で歓迎的な音楽スコアを伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、幅広いオーディエンスに共鳴するプロフェッショナルなプロモーション作品を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
新しいガジェットの複雑な機能を明確に説明するために、eコマースビジネスを対象とした60秒の情報豊かな製品デモビデオを制作してください。このビデオは、明確なスクリーン録画と注釈付きグラフィックスを組み合わせ、落ち着いた権威あるナレーションで視聴者を導きます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをシームレスに洗練されたビデオに変換し、正確さと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、15秒のパンチの効いたソーシャルメディア広告を開発し、新しいアプリの即時注目を集めるために「ローンチビデオメーカー」コンセプトを使用します。高速カットで視覚的に印象的なイメージと太字のテキストオーバーレイ、エキサイティングでエネルギッシュなサウンドトラックを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を実装して、興味を引き、クリックを促すインパクトのあるナレーションを追加します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ローンチビデオメーカーの使い方

直感的なAI搭載ツールを使用して、プロフェッショナルな製品発表ビデオを簡単に作成し、オーディエンスを魅了し、革新を披露します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
製品発表ビデオのスクリプトを一から書くか、事前にデザインされたビデオテンプレートを選んでプロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを追加
独自のアセットをアップロードするか、メディアライブラリを活用してローンチビデオを強化します。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成するか、自分で録音して明確なコミュニケーションを図ります。
3
Step 3
カスタマイズと仕上げ
直感的なビデオエディターを使用して各シーンを洗練し、正確な字幕を追加し、ブランドのユニークな色とロゴを適用して一貫したブランドの外観を作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した製品発表ビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、すべてのマーケティングチャネルやソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで製品価値を紹介

強力なAI駆動のビデオ証言を通じて、新しいオファリングの利点と成功を強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品発表ビデオの作成プロセスを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAI機能を使用して魅力的な製品発表ビデオや製品デモビデオを作成する力を提供します。多様なビデオテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの作成を活用して、真に際立つ高品質なプロモーションビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはAI製品ビデオを視覚的に魅力的にするためにどのようなクリエイティブリソースを提供していますか？

HeyGenは、ダイナミックなビデオテンプレートやストックメディアを含む豊富なクリエイティブ資産のライブラリを提供し、AI製品ビデオを向上させます。AIビジュアルや多様なグラフィックスを簡単に統合して、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルで魅力的なプロモーションビデオを制作できます。

HeyGenのプラットフォームを使用してプロモーションビデオを簡単にカスタマイズおよび編集できますか？

もちろんです！HeyGenの直感的なビデオエディターは、初心者でもプロモーションビデオや説明ビデオを簡単にカスタマイズできます。テキストやダイナミックなテキストアニメーションを簡単に追加し、ブランドのユニークな要素を組み込んで、各製品ビデオを真にあなたのものにすることができます。

HeyGenがインパクトのあるマーケティングとストーリーテリングのための理想的なAIビデオジェネレーターとされる理由は何ですか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、魅力的なマーケティングビデオや製品ビデオコンテンツの作成を効率化します。AIアバター、自動ボイスオーバー、テキストからビデオへの作成を通じて効果的なストーリーテリングを可能にし、ビジネスが魅力的なビジュアルで売上を向上させ、トラフィックを増加させるのを支援します。