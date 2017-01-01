テックスタートアップをターゲットにした革新的な新ソフトウェアを紹介する、30秒の活気ある製品発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的で、ダイナミックなトランジションと3Dグラフィックスを特徴とし、エネルギッシュなエレクトロニックサウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、AI製品ビデオを最先端に感じさせるように、主要な機能を魅力的で人間らしい方法で提示します。

ビデオを生成