トレーニングビデオジェネレーターを開始：AIでL&Dを変革
スクリプトからのテキストを使用して、従業員のオンボーディング用の魅力的なトレーニングビデオを数分で生成します。
マーケティングチームやプロダクトマネージャーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、「テキストからビデオへのジェネレーター」の力を活用して魅力的な発表を迅速に作成する方法を示します。明るくエネルギッシュなビジュアルと高揚感のあるサウンドトラックを使用し、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」がどのようにして製品の「ローンチトレーニングビデオジェネレーター」コンセプトを簡単に実現するかを強調します。
小規模ビジネスオーナーや内部コミュニケーションスペシャリスト向けに、明確で簡潔な60秒の指導ビデオを作成します。このビデオは、クリアでわかりやすいビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションで、当社の「AIビデオプラットフォーム」が「ハウツーガイド」やSOPを作成する際に、プロフェッショナルで多言語の説明を可能にする「ボイスオーバー生成」をどのように活用するかを示します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに設計された20秒のソーシャルメディアリールを想像してください。このリールは、モダンでクイックカットのビジュアルとアップビートでトレンディなサウンドトラックを特徴とし、「AIビデオジェネレーター」がシンプルな「テキストからビデオ」入力を「驚くべきビジュアル」に瞬時に変換する方法をスポットライトし、無限のクリエイティブな可能性を提供する広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」によって強化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストから魅力的なトレーニングビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストプロンプトを驚くべきAI生成のトレーニングビデオに変換します。リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、コンテンツを生き生きとさせ、ビデオ作成を簡単かつ非常に魅力的にします。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、事前に作成されたテンプレート、ステッカー、グラフィックへのアクセスを含む強力なクリエイティブツールのスイートを提供しています。さまざまなフォントやカラースキームを試したり、オリジナルのアニメーションを作成して、視覚的に驚くべきトレーニングコンテンツを簡単に制作できます。
高品質のトレーニングビデオを作成するのに高価な機材は必要ですか？
いいえ、HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームであり、高価な機材を必要とせずに高品質のトレーニングビデオやハウツーガイドを生成できます。生成AIがビデオ作成を簡素化し、プロフェッショナルな結果をブラウザから直接提供します。
HeyGenはどのようにしてさまざまなトレーニングコンテンツの作成を支援しますか？
HeyGenは、従業員のオンボーディングビデオから詳細なSOPまで、多様なトレーニングコンテンツの作成を効率化します。テキストからビデオへのジェネレーターが、L&Dチームが複雑な情報を魅力的なビデオに効率的に変換するのを助けます。