言語トレーニングビデオジェネレーター: AI駆動のコースを作成

リアルなAIアバターと本物の発音で魅力的な会話型言語学習ビデオを作成し、効果的なトレーニングを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級者向けに、60秒の会話型言語学習ビデオを開発します。コーヒーを注文したり、道を尋ねたりするような一般的な社会的相互作用に焦点を当てます。ビデオは日常の設定でリアルなAI駆動の対話シーンを紹介し、ダイナミックなビジュアルがスムーズに移行し、自然なナレーション生成が行われ、学習者がリスニングとスピーキングスキルを効果的に練習できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、これらの本物の会話をスクリプト化し、制作するために不可欠です。
サンプルプロンプト2
動物に関連する語彙アニメーションに焦点を当てた、若い学習者向けの30秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはカラフルで魅力的であり、遊び心のあるキャラクターデザインを使用し、視覚的な単語の関連付けを通じて新しい用語を記憶に残るイメージとリンクさせます。音声はアップビートで熱意のある声を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、活気あるグラフィックと背景要素を統合し、語彙習得を楽しくインタラクティブにします。
サンプルプロンプト3
国際協力のためのビジネス英語を学ぶプロフェッショナル向けに、90秒のトレーニングビデオを作成し、バーチャル会議のリード方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されており、画面上のテキストが重要なフレーズを強調し、音声は明瞭で自信に満ちたナレーション生成を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、多様な学習者の理解を向上させ、効果的な学習と開発をサポートする魅力的で情報豊富なビデオを作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

言語トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターと高度なテキストからビデオ技術を使用して、魅力的でローカライズされた言語トレーニングビデオを簡単に作成し、本物の学習体験を提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
言語レッスンの内容を作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度なテキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、言語レッスンを提示し、学習者にとってより魅力的で親しみやすいコンテンツを作成します。
3
Step 3
多言語ナレーションを生成
当社の強力なナレーション生成を使用して、スクリプトに対して自然な音声のナレーションを自動的に生成し、多様な言語に対して本物の発音を保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
言語トレーニングビデオを完成させます。当社のアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、高解像度のMP4ファイルを共有し、没入型の言語学習体験を作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会話型言語コンテンツを迅速に作成

AI駆動の対話と本物の発音を特徴とする短く魅力的な言語レッスンやソーシャルメディア向けのプロモーションクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを使った魅力的なトレーニングビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenは、リアルな**AIアバター**を利用して、**テキストをビデオAI**に変換するのを簡単にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはプロフェッショナルな**トレーニングビデオ**を生成し、同期されたナレーションと自然なリップシンクを提供し、複雑な制作を排除します。

HeyGenは多言語の言語トレーニングビデオを多様な視聴者向けに生成できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な**言語トレーニングビデオジェネレーター**であり、**175以上の言語と方言**でコンテンツを作成できます。その強力な**ローカリゼーション**機能により、ビデオが世界中で共鳴し、本物の発音と**AIナレーション**を備えています。

HeyGenはビデオのエンゲージメントを高めるためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な**テンプレート**、多様な**AIアバター**、**ダイアログと効果音**の追加オプションを含む幅広いクリエイティブツールを提供しています。また、**シーン作成**を簡単に利用して、視聴者を引き込むダイナミックで**魅力的なビデオ**を作成できます。

HeyGenを使ってテキストプロンプトをプロフェッショナルなビデオに変換するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは**テキストプロンプト**を洗練されたビデオに変換するのを非常に簡単にします。スクリプトを入力し、適切な**AIアバター**を選択するだけで、当社の高度な**テキストをビデオAI**技術が、**同期されたオーディオ**とビジュアルを備えたプロフェッショナルなビデオを生成し、あらゆるコンテンツニーズに最適です。