サンプルプロンプト1
複雑な文構造に苦労している中級学生を対象にした45秒の簡潔な文法説明ビデオを開発してください。このビデオは、カリキュラムに沿ったコンテンツ作成目標に合わせ、クリーンで教育的なホワイトボードアニメーションスタイルと落ち着いた情報提供のナレーションを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションを活用して重要な文法ルールと例を強調します。
サンプルプロンプト2
文化的な対話のニュアンスに焦点を当てた60秒の言語学習ビデオを制作し、真の交流に興味を持つ上級学習者を対象とします。ビジュアルスタイルは現実的で、2人のAIアバターが自然に対話する現代的なシーンを特徴とし、会話音声を伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的な対話生成を行います。
サンプルプロンプト3
言語教育者向けに、補足的な復習教材を作成するためのエネルギッシュな30秒のトレーニングビデオをデザインしてください。インタラクティブな質問と回答のプロンプトに焦点を当て、活気あるクイズショーの美学と明瞭なプロンプトのナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速かつプロフェッショナルなビデオ設定を行います。
1
Step 1
スクリプトから生成
教育用スクリプトを入力することから始めます。私たちの「スクリプトからのテキストビデオ」機能は、テキストを自動的にビジュアルストーリーに変換し、迅速な`プロンプトネイティブビデオ作成`を可能にします。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
レッスンを提示するために多様な「AIアバター」から選択します。これらのデジタルプレゼンターは、カリキュラムに沿ったコンテンツの魅力的で一貫した提供を保証します。
3
Step 3
アクセシビリティのための字幕追加
「字幕/キャプション」を簡単に追加し、`多言語字幕`を含めることで、話される言語を強化し、多様な学習者を効果的にサポートします。
4
Step 4
コンテンツのエクスポートと配信
`言語学習コンテンツ`を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームでビデオを簡単に共有し、学生にどこでも届けます。

クイックソーシャル言語スニペット

.

ソーシャルメディア向けに短くてインパクトのあるビデオを迅速に作成し、日々の言語強化や簡単に共有できるレッスンに最適です。

よくある質問

なぜ言語強化ビデオの作成にHeyGenを選ぶのですか？

HeyGenは直感的なAI言語学習ビデオプラットフォームとして際立っており、ユーザーが効果的な言語強化ビデオを簡単に作成できるようにします。高度なAIアバターと自然なテキスト読み上げ技術により、魅力的な言語学習コンテンツを効率的に制作でき、多言語字幕も完備しています。

HeyGenはカリキュラムに沿った言語コンテンツの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、直感的なプロンプトネイティブビデオ作成を通じて、eラーニングコンテンツクリエイターがカリキュラムに沿ったコンテンツを制作するのを支援します。豊富なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンのライブラリを備え、教育ニーズに合わせたエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。

言語教育者向けにHeyGenはどのような機能を提供していますか？

言語教育者向けに、HeyGenはAIアバターや高度なテキスト読み上げ機能を提供し、語彙や文法を効果的に説明します。また、多言語字幕付きのトレーニングビデオを生成でき、多様な学生にとって学習をアクセスしやすく、魅力的にします。

HeyGenのAIはどのように言語学習コンテンツを強化しますか？

HeyGenのAI言語学習ビデオプラットフォームは、リアルなAIアバターと高度なテキスト読み上げを活用することで、コンテンツを大幅に強化します。これにより、言語学習コンテンツのダイナミックなプレゼンテーションが可能になり、多言語字幕を簡単に追加して、より広範なリーチと理解を実現します。