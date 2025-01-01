言語練習ビデオジェネレーター: 新しい言語を素早くマスター

AIアバターで本物の会話を生成し、会話の流暢さを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級の言語学習者や旅行者向けに、45秒の魅力的なビデオが必要です。外国でのリアルな会話を描写します。このストーリーは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、本物の対話を生成し、会話的なビジュアルスタイルと自然な人間のようなAIの声で提示され、テキストからビデオAIを通じて実際のシナリオを練習するのに最適です。
サンプルプロンプト2
言語教師やコンテンツクリエイターは、どのようにして複雑な文法を効果的に説明できますか？魅力的でダイナミックなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確なナレーションを使用した60秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して簡単にアニメーションを作成し、明確なデモンストレーションを提供し、AIビデオプラットフォームに最適なリソースとなります。
サンプルプロンプト3
上級の言語学習者を対象にした30秒のチャレンジビデオを制作し、迅速なプロンプトと応答の奨励を通じて会話の流暢さを向上させます。このビデオは、プロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルと正確なリップシンクAIの声を必要とし、HeyGenのボイスオーバー生成を効率的に使用して明確なコミュニケーションを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

言語練習ビデオジェネレーターの仕組み

会話の流暢さとインタラクティブな学習を向上させるために設計されたAIを使用して、魅力的で本物の言語練習ビデオを作成します。

1
Step 1
対話を作成する
希望するスクリプトや対話を入力することから始めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、あらゆる言語学習シナリオに対して会話コンテンツを簡単に生成し、豊かな対話生成を可能にします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
言語パートナーとして機能する多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、サポートされているさまざまな言語で話すことができ、没入感のあるリアルな練習体験を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加する
適切な背景や要素で練習ビデオを強化します。テンプレートとシーンの豊富なライブラリを活用して、対話のコンテキストを設定し、学習プロセスをより魅力的でインタラクティブにします。
4
Step 4
練習ビデオをエクスポートする
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。AIボイスと正確なリップシンクを備えた使用準備が整ったビデオは、学習者が真の会話の流暢さを達成するのに役立ちます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な言語練習クリップを制作

短くて共有可能な言語練習ビデオやドリルを迅速に作成し、日常的に学習を楽しくアクセスしやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的な言語練習ビデオの生成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへのAI技術を使用して、動的な言語練習ビデオを生成する力をユーザーに提供します。これにより、本物の会話とインタラクティブな学習要素が可能になり、創造的な学習体験を通じて会話の流暢さを向上させます。

HeyGenでテキストを魅力的なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオにシームレスに変換する先進的なAIビデオプラットフォームです。さまざまなAIアバターから選択し、AIボイスを統合して、魅力的なコンテンツを作成できます。

ビデオ作成に利用できるAIアバターの種類は？

HeyGenは、ビデオのニーズに合わせてカスタマイズ可能な多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、高度なリップシンク技術を備えており、自然で魅力的な対話生成を可能にします。

HeyGenが効率的なAIビデオプラットフォームである理由は？

HeyGenは、直感的なAIビデオプラットフォームでビデオ作成プロセスを簡素化し、すぐに利用できるテンプレートと強力なビデオ編集機能を提供します。これにより、短いクリップから詳細なプレゼンテーションまで、高品質なコンテンツを迅速に制作できます。