初心者向けの言語学習者に、ある新しい言語の現在形動詞の正しい使い方を説明する1分間の教育ビデオを作成してください。ビデオには、親しみやすいAIアバターが登場し、鮮やかなAIビジュアルとクリーンなアニメーションテキストスタイルで、画面上に明確な例を示します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、指導内容をシームレスに作成し、正確な「ボイスオーバー生成」で最適な明瞭さを実現し、「文法レッスン」を非常にアクセスしやすくします。

