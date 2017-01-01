言語学習ビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

初心者の大人向けに、30秒の魅力的なビデオをデザインし、鮮やかなアニメーションと明瞭な発音で「今日の単語」を紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、表情豊かなジェスチャーで語彙レッスンを提供し、理解を助けるために正確な字幕を追加します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

中級者を対象にした45秒の言語レッスンを作成し、カフェでの短く実用的な会話シーンを取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成を使用して、自然な会話を生み出し、視聴者がリアルな音声ビジュアルスタイルでリスニングとスピーキングスキルを練習できるようにします。
視覚学習者向けに、一般的な文法ルールを分かりやすく解説する60秒の魅力的な言語学習ビデオを開発します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する画像やアニメーションを統合し、迅速で理解しやすいビジュアルコースカリキュラムを提供します。
上級者を対象にした30秒のエキサイティングなプロモーションクリップを制作し、流暢さを試すインタラクティブなチャレンジに招待します。カスタマイズされたAIアバターとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用して、遊び心のあるモダンなビジュアルスタイルを作り、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートでソーシャルメディアに対応したビデオを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

言語学習ビデオジェネレーターの使い方

AIを使って魅力的な言語学習ビデオを作成します。インタラクティブな教材を作成し、AIアバターをカスタマイズし、効果的な言語レッスンを簡単に提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
言語レッスンの内容をまず書きます。HeyGenはあなたのテキストをダイナミックな言語学習ビデオに変換し、どんなトピックにも最適です。
2
Step 2
AIアバターを選択
AIアバターを選んで、あなたのバーチャル言語インストラクターにします。彼らの外見や声をカスタマイズして、レッスンを生き生きとさせ、親しみやすくします。
3
Step 3
字幕と強化を追加
複数の言語でダイナミックな字幕を追加して理解を深めます。語彙や複雑な概念を効果的に強調するために視覚要素を統合します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、eラーニングプラットフォームに適した教育ビデオを広い視聴者に届けます。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な言語スニペットを作成

短く魅力的な言語学習ビデオや教育クリップを迅速に制作し、ソーシャルメディアで新しい学生を引きつけ、重要な概念を効果的に強化します。

HeyGenはどのようにして言語学習ビデオの作成を変革しますか？

HeyGenは強力な言語学習ビデオジェネレーターとして機能し、教育者がダイナミックで魅力的な言語学習ビデオを効率的に制作できるようにします。私たちのプラットフォームを活用して、インタラクティブな教材や包括的なビジュアルコースカリキュラムを作成し、視聴者を引きつけます。

HeyGenで多様な言語レッスンのためにAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターをカスタマイズするための広範な機能を提供しており、言語レッスンに合わせたユニークなキャラクターを作成できます。アニメーションや特定の語彙アニメーションを統合して、視覚的な記憶を強化し、学習をより没入感のあるものにします。

HeyGenは多言語トレーニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは高品質な多言語トレーニングビデオを制作するための理想的なAIビデオ生成プラットフォームです。シームレスなボイスオーバー生成と自動字幕をサポートしており、ビデオを簡単に翻訳し、コンテンツをグローバルな視聴者に適応させることができます。

HeyGenはeラーニングプラットフォーム向けの教育ビデオの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは先進的なAIビデオ生成プラットフォームとして、さまざまなeラーニングプラットフォーム向けの教育ビデオの制作を大幅に簡素化します。ユーザーはスクリプトからテキスト-to-ビデオを簡単に変換でき、制作時間を大幅に短縮しながらプロフェッショナルな品質を維持します。