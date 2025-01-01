言語指導ビデオジェネレーター: 迅速で魅力的なコース
魅力的なAIアバターを使用してプロフェッショナルな言語レッスンを簡単に作成し、時間とリソースを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーや教育者がトレーニングモジュールを革新するために、リアルなAIアバターをフィーチャーした90秒の指導ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、滑らかなリップシンクを伴うフレンドリーなAIボイスで補完されます。HeyGenの高度なAIアバターを活用して、人間のようなインタラクションと一貫性で複雑な概念を伝えましょう。
国際的なビジネスや教育者向けに設計された、ダイナミックな2分間のビデオで、マルチランゲージサポートの力を強調し、グローバルなコミュニケーション戦略を変革しましょう。ビジュアルとオーディオスタイルは世界的で活気に満ち、異なる言語のボイスオーバー間のシームレスな移行を示します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、多様なオーディエンスに母国語で簡単にリーチしましょう。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエーターを対象にした、テキスト-to-ビデオジェネレーターのスピードと効率を示す45秒のインパクトのあるマーケティングビデオを作成しましょう。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かであり、視聴者を魅了するアップビートなボイスオーバーが伴います。HeyGenのすぐに利用可能なテンプレートとシーンの1つから始めて、クリエイティブなプロセスを迅速に開始し、高品質のコンテンツを迅速に制作しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストスクリプトからAIビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、単なるテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。ユーザーは多様なリアルなAIアバターから選択し、その外見をカスタマイズできます。HeyGenは自然なAIボイスと完璧なリップシンクアニメーションを合成し、コンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenはマルチランゲージのビデオ制作と翻訳をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なマルチランゲージサポートを提供し、ユーザーがさまざまな言語でビデオを作成できるようにします。AIビデオトランスレーター機能により、既存のビデオをシームレスなリップシンクと正確な字幕でローカライズし、国際的なコミュニケーションに最適なツールとなります。
HeyGenは既存のワークフローにどのような統合を提供していますか？
HeyGenは柔軟な統合オプションを提供しており、強力なAPIを通じて既存のシステムやアプリケーションにシームレスに組み込むことができます。これにより、企業はビデオ制作ワークフローを自動化したり、HeyGenを学習管理システム（LMS）に統合してスケーラブルなトレーニングビデオ制作を行い、効率とリーチを最適化できます。
HeyGenはどのような特定のビデオタイプを生成できますか？
HeyGenは非常に多用途なAIビデオジェネレーターであり、さまざまなビデオタイプの制作に最適です。魅力的なトレーニングビデオ、ダイナミックなマーケティングビデオ、明確な説明ビデオが必要な場合でも、HeyGenは直感的なビデオ編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。