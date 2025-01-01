言語インサイトビデオメーカーでグローバルオーディエンスを解放
自然な音声のボイスオーバー生成で動画を複数の言語に翻訳し、グローバルコンテンツを真に適応させましょう。
マーケティング専門家を対象とした90秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、「AI駆動のビデオエディター」の効率性を強調して、魅力的なキャンペーンを作成します。このビデオでは、多様な「AIアバター」が「自然な音声のボイスオーバー」で主要メッセージを提示し、シンプルな「スクリプトからのテキストからビデオ」プロセスから始まり、洗練されたモダンなビジュアルスタイルとアップビートで自信に満ちた音声で提示されます。
教育者や企業トレーナー向けの2分間の包括的なチュートリアルビデオを制作し、HeyGenが「AI教育ビデオメーカー」としてどのように機能し、複雑なレッスンを魅力的なビジュアルコンテンツに変えるかを示します。さまざまな「テンプレートとシーン」と多様な「AIアバター」を活用して情報を明確に伝え、権威あるが親しみやすい音声トーンとクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、抽象的な概念を理解しやすくします。
国際マーケティングチーム向けの45秒の活気あるソーシャルメディアリールをデザインし、「言語インサイトビデオメーカー」で「グローバルコンテンツ適応」を達成する方法を強調し、「複数の言語」でオーディエンスにリーチします。このビデオは、クイックカット、多様な文化的イメージを特徴とし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をさまざまなプラットフォームに対応させ、視覚的に魅力的で、迅速なグローバルオーディエンスに適した簡潔でインパクトのある「字幕/キャプション」を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ翻訳機能を果たしますか？
HeyGenは強力な「AIビデオ翻訳機能」として機能し、ユーザーが動画を「複数の言語」に「翻訳および吹き替え」することを可能にします。高度な「AIボイスオーバー」技術を統合し、グローバルコンテンツ適応のために非常に「自然な音声のボイスオーバー」を提供します。
HeyGenはテキストからビデオへの作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは「テキストからビデオ」生成に優れており、書かれたスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換することができます。多様なリアルな「AIアバター」を活用して、プロフェッショナルな「AIボイスオーバー」でメッセージを伝えることができます。
HeyGenのAI駆動のビデオエディターにはどのような高度な編集機能が統合されていますか？
「AI駆動のビデオエディター」として、HeyGenにはアクセシビリティのための自動「字幕とキャプション」などの基本機能が含まれています。また、「ビデオ背景リムーバー」を提供し、コンテンツを洗練されプロフェッショナルに保ちます。
HeyGenはコンテンツ制作を効率化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化するために設計されたプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を幅広く提供しています。これらのテンプレートは、簡単に「魅力的なソーシャルメディアビデオ」を生成するのに役立ちます。