言語発達の洞察動画メーカー

複雑な言語データをAIアバターで魅力的な動画に変換し、魅力的でアクセスしやすい学習を実現します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生向けの文法レッスンを学ぶための45秒の簡潔な教育動画を開発してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターライブラリからのAIアバターが直接レッスンを提示し、正確な発音を確保し、AI教育動画メーカーとして効果的なツールにします。
サンプルプロンプト2
言語発達の洞察に興味のある親や幼児教育者を対象にした60秒の情報動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく招待的で、柔らかい色と穏やかな背景音楽を使用し、子供たちが交流する様子の画面上の例を伴い、明確なナレーションを提供します。動画にはHeyGenの字幕/キャプション機能を使用して包括的な字幕を含め、言語発達の洞察動画メーカーコンテンツのリーチを拡大します。
サンプルプロンプト3
効果的な語彙習得戦略を求める成人の語学学習者を対象にした40秒の指導動画を作成してください。ビジュアルアプローチはモダンでシンプルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して一貫したブランディングと作成の容易さを示し、視聴者を語彙習得プロセスに導くための親しみやすく励ましのナレーションを補完します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

言語発達の洞察動画メーカーの使い方

AIを活用して、言語学習と語彙習得のための魅力的な教育動画を効率的に作成し、洞察を魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、言語発達の洞察を伝える魅力的なプレゼンターとして、プロフェッショナルで親しみやすい画面上の存在感を確保します。
2
Step 2
スクリプトでテキストを動画に変換
書かれた言語レッスン、語彙リスト、または文法説明を、強力なテキストから動画への機能を使用して動的な動画に変換し、教育コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
AI音声で洗練
さまざまな言語で自然な音声のAI音声を生成し、言語レッスンを完璧に表現し、明確な発音と魅力的な聴覚体験を学習者に提供します。
4
Step 4
字幕とキャプションを追加
包括的な字幕とキャプションを簡単に追加して学習者の理解とアクセスを向上させ、言語発達動画がより広い視聴者に効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な言語洞察クリップを制作

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに短く魅力的な動画を簡単に作成し、言語発達の洞察とヒントを共有し、新しい学習者を引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして語学学習と発達を向上させることができますか？

HeyGenは優れたAI教育動画メーカーとして、語学学習、語彙習得、文法レッスンのための魅力的なコンテンツを作成することを可能にします。ユーザーはAIアバターを使用して会話練習や発音練習を示すトーキングヘッド動画を簡単に生成できます。

HeyGenのAI動画メーカーでどのような魅力的なコンテンツを作成できますか？

HeyGenのAI動画メーカーを使用すると、ソーシャルメディア向けの短編動画から包括的なトレーニング動画まで、多様で魅力的なコンテンツを制作できます。テキストから動画への機能とAI音声を活用して、マーケティングコンテンツ、営業支援、従業員トレーニング、コンプライアンス研修のためのスタジオ品質の動画を作成できます。

HeyGenは動画作成にAIアバターと音声を利用していますか？

はい、HeyGenはAIアバターと高度なAI音声機能を完全に統合した先進的なAI動画生成プラットフォームです。これにより、ユーザーはテキストから動画スクリプトを動的でプロフェッショナルなプレゼンテーションに簡単に変換し、生産性を向上させます。

HeyGenはプロフェッショナルでスタジオ品質の動画を簡単に制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なプラットフォームと幅広い動画テンプレートを使用して、ユーザーがスタジオ品質の動画を効率的に作成できるようにします。AI動画メーカーは、洗練されたビジュアルと明確な字幕やキャプションを生成するプロセスを簡素化し、広範な動画制作の専門知識を必要としません。