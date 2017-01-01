横型ビデオジェネレーター: 縦型をワイドスクリーンに変換
HeyGenの高度なアスペクト比リサイズとエクスポートを使用して、どんな縦型ビデオも簡単に見事な横型フォーマットに変換し、完璧なソーシャルメディア共有を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
さまざまなプラットフォームでビデオコンテンツを再利用しようとするマーケター向けに、1.5分間の指導動画を開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかで、画面上のテキストオーバーレイを使用して重要なアクションを強調し、エネルギッシュなナレーション生成を伴います。この動画は、ビデオの回転とリサイズの方法を効果的に示し、HeyGenの効率性を多様なコンテンツ要件に適応させることを示します。
ビデオ編集に不慣れな小規模ビジネスオーナー向けに、コンセプトをプロフェッショナルな横型ビデオに変換するシンプルさを紹介する2分間のチュートリアルを制作してください。ビジュアルの美学はクリーンでユーザーフレンドリーであり、陽気なバックグラウンドミュージックと親しみやすいAIアバタープレゼンターを採用しています。このプロンプトは、HeyGenが高解像度の出力ビデオの作成を容易にする直感的なオンラインビデオエディターであることを強調し、横型ビデオの作成を誰にでもアクセス可能にします。
企業トレーナー向けに、魅力的な指導コンテンツを迅速に生成する方法を説明する1.5分間の技術デモンストレーションビデオを作成してください。ビジュアルデザインはモダンでシンプルであり、正確なナレーションと、特にアクセシビリティを向上させるための自動字幕/キャプションを備えています。このビデオは、HeyGenのAIビデオ生成の力を強調し、洗練されたコンテンツを作成し、最終製品が普遍的に互換性のあるMP4形式で提供されることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして縦型ビデオを横型フォーマットに変換できますか？
HeyGenは直感的な横型ビデオジェネレーターとして機能し、縦型ビデオを簡単に横型フォーマットに変換できます。強力なビデオエディターを使用して、アスペクト比を調整したり、ビデオをリサイズしたり、回転させたりして、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせることができます。
HeyGenはリサイズされたビデオにどのような出力オプションを提供しますか？
HeyGenはリサイズされたビデオに対して多形式の出力をサポートし、さまざまなプラットフォームに対応できるようにしています。標準のMP4形式でビデオをエクスポートし、高解像度の出力を提供し、さまざまなソーシャルメディアチャンネルでの共有に最適化されています。
HeyGenのAIビデオエディターはクロップのような高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenのAIビデオエディターは、ビデオを正確にクロップする機能を含む強力な機能を提供しています。オンラインビデオエディターとして、ビデオのアップロードと、インテリジェントなAIツールを使用した構成の洗練を簡素化します。
HeyGenを使用してビデオにテキストを追加できますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインビデオエディターを使用すると、メッセージングやブランディングを強化するために、ビデオに簡単にテキストを追加できます。この機能により、コンテンツを効果的にカスタマイズするためのクリエイティブなコントロールが提供されます。