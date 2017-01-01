既存の縦型映像を横型プラットフォームに迅速に適応させる必要があるコンテンツクリエイターを対象に、1分間の情報動画を作成してください。この動画は、洗練されたビジュアルで、ステップバイステップのプロセスを自信に満ちた中立的なナレーションで示すべきです。主な焦点は、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、縦型ビデオを横型にシームレスに変換し、ワイドスクリーンに調整した際に達成可能なプロフェッショナルな結果を強調することです。

