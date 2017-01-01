新しい入居者に向けて、物件の基本ルールや設備を案内する45秒の魅力的なオーナー向けオンボーディングビデオを「AIビデオジェネレーター」を使って作成してください。ビジュアルスタイルは温かく歓迎するもので、画面上のグラフィックと親しみやすいナレーションを組み合わせます。このビデオは新しい入居者を対象としており、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、フレンドリーで情報豊富な新居の紹介を簡単に制作できます。

ビデオを生成