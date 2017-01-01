オーナー向けオンボーディングビデオジェネレーター：物件管理の効率化
AIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツで入居者の紹介と物件ツアーを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
不動産管理者向けに、仮想物件ツアーを紹介する60秒の洗練された「不動産ビデオ」を開発してください。主な特徴と共用エリアのガイドラインを強調し、ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、スムーズなトランジションと権威ある声を特徴とします。見込み入居者を対象としたこのビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用してブランドの一貫性を保ち、高品質のナレーション生成で明確なコミュニケーションを実現します。
新しい不動産エージェント向けに、物件のリスト作成の最初のステップを詳述する30秒の「オンボーディングビデオメーカー」を作成してください。このクイックガイドは、エージェントを引き付けるために視覚的にダイナミックで、素早いカットと情報豊富な画面上のテキストを備え、エネルギッシュなバックグラウンドトラックで補完されます。新しい不動産エージェントを対象としたこのビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供し、字幕/キャプションで重要な情報を強調します。
「オーナー向けオンボーディングビデオジェネレーター」プラットフォームのための90秒の簡潔な内部トレーニングビデオを制作し、ダッシュボードのナビゲート方法と最初のビデオの作成方法を説明します。ビジュアルデザインはシンプルでチュートリアルに焦点を当て、明確なステップバイステップのナレーションを提供します。新しいプラットフォームユーザーを対象としたこのビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に利用して構造的なガイダンスを提供し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで効率的なコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオーナー向けオンボーディングビデオや不動産コンテンツの作成を強化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なオーナー向けオンボーディングビデオやダイナミックな不動産ビデオを作成する力を提供します。これにより、新しい入居者や物件リストのための一貫したブランド体験を確保し、コンテンツを際立たせます。
HeyGenは不動産管理者や不動産エージェントにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは効率的なAIビデオジェネレーターであり、不動産管理者や不動産エージェントがテキストから高品質のオンボーディングビデオを迅速に制作できるようにします。そのテキスト-to-ビデオ機能はコンテンツ作成を大幅に効率化し、クライアントやステークホルダーとの迅速なコミュニケーションを可能にします。
HeyGenを使用して、特定のブランドを反映するようにオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドの一貫性をサポートしており、ロゴ、ブランドカラー、特定の要素を使用してオンボーディングビデオをカスタマイズできます。カスタマイズ可能なテンプレートとメディアライブラリを活用して、ブランドの美学に完全に一致するビデオを作成できます。
HeyGenは多様な不動産ビデオを作成するためのAIアバターやナレーションなどの高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターや高品質のナレーション生成などの強力な機能を提供しており、物件ツアーやテスティモニアルビデオなどの多様な不動産ビデオに最適です。これらの機能により、広範なビデオ編集の経験がなくても、魅力的でパーソナライズされたコンテンツを制作できます。