ランディングページビデオメーカー：コンバージョンを迅速に向上
エンゲージメントを最大化し、コンバージョン率を向上させましょう。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなランディングページビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スタートアップやプロダクトマネージャーを対象に、HeyGenの「説明ビデオ」が「ビデオランディングページ」の効果をどのように高めるかを強調する、45秒の情報豊かなビデオを開発してください。ビデオはクリーンでモダンなビジュアルスタイルで、親しみやすく明確なナレーションを使用し、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」をどのように簡単に活用して、広範な編集スキルなしでプロフェッショナルな製品概要を作成できるかを示します。
コンテンツクリエイターやマーケティングチームを対象に、ダイナミックな「ビデオコンテンツ」がどのようにしてあらゆるウェブプレゼンスで「エンゲージメント」を大幅に向上させるかを示す、インスピレーションを与える60秒のビデオを制作してください。活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenによって生成された「字幕/キャプション」のシームレスな統合を強調し、視聴者が静かに視聴している場合でも最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
eコマースビジネスやマーケティングエージェンシー向けに、HeyGenを迅速なキャンペーンの立ち上げと更新のための究極の「ビデオメーカー」として焦点を当てた、簡潔な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルの美学はテンポが速く視覚的に豊かで、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み込み、関連するアセットを迅速に見つけ、さまざまなプラットフォーム向けに「カスタマイズ可能なデザイン」で魅力的なマーケティングクリップを作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオランディングページのコンバージョン率を向上させることができますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオ生成を使用して魅力的なビデオコンテンツを作成し、ビデオランディングページでのエンゲージメントを大幅に向上させます。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なコールトゥアクションを活用することで、より高いコンバージョンを最適化できます。
HeyGenはカスタムビデオコンテンツを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは使いやすいドラッグアンドドロップエディターと豊富なカスタマイズ可能なデザインとテンプレートのライブラリを備えた包括的なビデオメーカーを提供しています。特定のニーズに合わせたユニークな説明ビデオやその他のビデオコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenのAI駆動ツールはビデオ制作を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用して、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。私たちのプラットフォームはテキストからのビデオ生成とAIアバターによるリアルなナレーション生成を可能にし、制作時間を大幅に短縮しながらエンゲージメントを最大化します。
HeyGenは私のビデオコンテンツで一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオコンテンツに直接組み込むことができます。これにより、すべてのビデオがプロフェッショナルでブランドに合った外観を維持し、すべての説明ビデオやマーケティング資料でブランドアイデンティティを強化します。