ランディングページビデオジェネレーター: AIでコンバージョンを向上
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、簡単にコンバージョンとエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、AIアバターがどのようにしてビデオマーケティングキャンペーンを強化できるかを示す45秒の魅力的な説明ビデオを開発します。現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、AIアバターによる熱意ある音声プレゼンテーションを組み合わせ、HeyGenのAIアバターがダイナミックなプレゼンテーションにどれほどの力を発揮するかを明確に伝えます。
エージェンシーやコンテンツクリエーターを対象に、HeyGenのビデオテンプレートとブランディング要素の多様性を強調し、迅速かつ一貫したコンテンツ制作を可能にする60秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練され視覚的に豊かにし、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、ユーザーが豊富なテンプレートとシーンを活用してブランドアイデンティティを簡単に維持できることを強調します。
起業家やオンラインコースクリエーター向けに、アクセスしやすいビデオコンテンツを通じてリードジェネレーションを強化することに焦点を当てた30秒の直接的で情報豊富なビデオを考案します。ビジュアルデザインはシンプルでわかりやすくし、フレンドリーで会話的なトーンのナレーションを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションの広範なリーチとエンゲージメントのための有用性を特に紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはランディングページのビデオ作成をどのように簡単にしますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なビデオランディングページを簡単に生成します。これにより、複雑な編集なしで高品質なコンテンツを迅速に制作でき、マーケティング活動を効率化します。
HeyGenはビデオマーケティングキャンペーンにどのようなクリエイティブなコントロールを提供しますか？
HeyGenは、幅広いビデオテンプレート、包括的なメディアライブラリ、強力なブランディング要素を含む強力なクリエイティブツールを提供し、ビデオをカスタマイズできます。コールトゥアクションをシームレスに統合し、ビデオマーケティングキャンペーンに合わせてすべての要素をコントロールできます。
HeyGenで生成されたビデオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenには直感的なドラッグアンドドロップエディターがあり、ビデオを簡単にカスタマイズできます。シーンを調整したり、ライブラリからメディアを追加したりして、説明ビデオやその他のコンテンツに対するビジョンに完璧に合わせて出力を洗練できます。
HeyGenはビデオのリーチとコンバージョンを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは自動的に字幕とキャプションを生成し、ビデオをより広い視聴者にアクセスしやすくし、視聴者のエンゲージメントを向上させます。この機能は、効果的なコールトゥアクションと組み合わせて、コンバージョンを向上させ、すべてのビデオプラットフォームでのリードジェネレーション活動をサポートするように設計されています。