小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした30秒の簡潔でインパクトのあるビデオを作成し、ランディングページビデオジェネレーターがどのようにしてコンバージョンを向上させるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、スクリプトから生成された自信に満ちた明瞭なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って魅力的なコンテンツを迅速に制作する方法を強調します。

ビデオを生成