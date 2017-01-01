ランディングページビデオジェネレーター: AIでコンバージョンを向上

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、簡単にコンバージョンとエンゲージメントを向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした30秒の簡潔でインパクトのあるビデオを作成し、ランディングページビデオジェネレーターがどのようにしてコンバージョンを向上させるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、スクリプトから生成された自信に満ちた明瞭なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って魅力的なコンテンツを迅速に制作する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、AIアバターがどのようにしてビデオマーケティングキャンペーンを強化できるかを示す45秒の魅力的な説明ビデオを開発します。現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、AIアバターによる熱意ある音声プレゼンテーションを組み合わせ、HeyGenのAIアバターがダイナミックなプレゼンテーションにどれほどの力を発揮するかを明確に伝えます。
サンプルプロンプト2
エージェンシーやコンテンツクリエーターを対象に、HeyGenのビデオテンプレートとブランディング要素の多様性を強調し、迅速かつ一貫したコンテンツ制作を可能にする60秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練され視覚的に豊かにし、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、ユーザーが豊富なテンプレートとシーンを活用してブランドアイデンティティを簡単に維持できることを強調します。
サンプルプロンプト3
起業家やオンラインコースクリエーター向けに、アクセスしやすいビデオコンテンツを通じてリードジェネレーションを強化することに焦点を当てた30秒の直接的で情報豊富なビデオを考案します。ビジュアルデザインはシンプルでわかりやすくし、フレンドリーで会話的なトーンのナレーションを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションの広範なリーチとエンゲージメントのための有用性を特に紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ランディングページビデオジェネレーターの使い方

AIを使用してランディングページ用の魅力的なビデオを迅速に制作し、注目を集めて結果を出しましょう。

1
Step 1
スクリプトまたはアイデアを貼り付ける
既存のスクリプトまたはランディングページビデオの簡単なアイデアを貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストをダイナミックなビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドやメッセージを表現するために、多様なAIアバターライブラリから選択します。これらのプロフェッショナルなプレゼンターが、自然な表情でスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
ロゴや色などのカスタムブランディング要素を適用してビデオをパーソナライズします。HeyGenのブランディングコントロールを利用して、ブランドアイデンティティとの一貫性を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
自動字幕/キャプションなどの機能でビデオを完成させ、アクセシビリティを向上させます。完成したビデオをエクスポートし、リードをキャプチャするためにランディングページに直接埋め込む準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアビデオを作成

.

ターゲットオーディエンスを引き付け、リードジェネレーションのために直接ランディングページに誘導する魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはランディングページのビデオ作成をどのように簡単にしますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なビデオランディングページを簡単に生成します。これにより、複雑な編集なしで高品質なコンテンツを迅速に制作でき、マーケティング活動を効率化します。

HeyGenはビデオマーケティングキャンペーンにどのようなクリエイティブなコントロールを提供しますか？

HeyGenは、幅広いビデオテンプレート、包括的なメディアライブラリ、強力なブランディング要素を含む強力なクリエイティブツールを提供し、ビデオをカスタマイズできます。コールトゥアクションをシームレスに統合し、ビデオマーケティングキャンペーンに合わせてすべての要素をコントロールできます。

HeyGenで生成されたビデオを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenには直感的なドラッグアンドドロップエディターがあり、ビデオを簡単にカスタマイズできます。シーンを調整したり、ライブラリからメディアを追加したりして、説明ビデオやその他のコンテンツに対するビジョンに完璧に合わせて出力を洗練できます。

HeyGenはビデオのリーチとコンバージョンを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは自動的に字幕とキャプションを生成し、ビデオをより広い視聴者にアクセスしやすくし、視聴者のエンゲージメントを向上させます。この機能は、効果的なコールトゥアクションと組み合わせて、コンバージョンを向上させ、すべてのビデオプラットフォームでのリードジェネレーション活動をサポートするように設計されています。