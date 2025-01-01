高コンバージョンのためのランディングページチュートリアル動画ジェネレーター

強力なスクリプトからのテキスト動画機能を活用し、AI動画ジェネレーターで高コンバージョンのランディングページ動画を瞬時に作成します。

208/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ウェブ開発者やコンテンツクリエイターを対象に、ランディングページに動画を効果的に埋め込む方法を解説する90秒の技術チュートリアル動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で指導的、画面共有デモに焦点を当て、落ち着いた正確なAIナレーションと自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。このチュートリアル動画は、シームレスな動画埋め込みのプロセスを案内し、HeyGenのボイスオーバー生成がどのように明確さとプロフェッショナリズムを保証するかを強調します。
サンプルプロンプト2
非技術的なユーザーや起業家志望者向けに、動画ランディングページの作成の簡単さを示す45秒のダイナミックなプロモーション動画を作成します。この作品は、魅力的でカラフルなビジュアルスタイル、エネルギッシュな背景音楽、親しみやすいAIナレーションを特徴とし、即時行動を促すように設計されています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、誰でも簡単にプロフェッショナルな動画を作成できることを示します。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーやSaaS企業向けに、ランディングページで新機能を紹介するためのAIスポークスパーソンの高度な機能に焦点を当てた2分間の包括的な製品デモ動画を制作します。スタイルは洗練され、企業的で非常に説得力があり、プロフェッショナルな環境で重要な情報を提示する明確なAIアバターが登場します。この動画は、HeyGenの高度なAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を効果的に示し、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ランディングページチュートリアル動画ジェネレーターの仕組み

ワークフローを簡素化するために設計された直感的なAI動画ジェネレーターで、ランディングページ用の魅力的でコンバージョンに焦点を当てたチュートリアル動画を迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
チュートリアルスクリプトを入力または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト動画機能が、テキストを瞬時にダイナミックな動画の基盤に変換します。
2
Step 2
スポークスパーソンを選択
多様なAIアバターから選択してエンゲージメントを高めます。選んだアバターにAIナレーションを組み合わせて、プロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、さまざまなテンプレートとシーンを選択し、ブランドコントロールを追加し、メディアライブラリアセットを統合して、動画がブランドに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと埋め込み
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してチュートリアル動画を完成させます。その後、高品質の作品をシームレスにランディングページに埋め込んで公開し、エンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品チュートリアル作成の効率化

.

ランディングページ用の包括的な製品デモや説明動画を迅速に作成し、複雑な機能を効果的に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のコンテンツのAI動画ジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、スクリプトを魅力的な動画に変換し、リアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを提供します。この強力なテキストから動画への生成機能により、プロフェッショナルな説明動画や製品デモの作成が簡単になります。

HeyGenのツールを使って動画ランディングページを作成できますか？

はい、HeyGenは多様な動画テンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを備えた直感的なプラットフォームを提供しており、魅力的なランディングページ動画を簡単に作成できます。シーンをカスタマイズし、ブランドを組み込んで、ランディングページチュートリアル動画に最大のインパクトを与えることができます。

HeyGenはどのようなAIアバターとナレーションを動画に提供しますか？

HeyGenは、AIスポークスパーソンとして機能するリアルなAIアバターと、多言語・多スタイルの高品質なAIナレーションを提供します。これにより、俳優や録音機材を必要とせずに、個別化されたプロフェッショナルな動画プレゼンテーションが可能になります。

HeyGenはどのようにしてランディングページでのコンバージョンを最適化する動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタム動画サムネイルやシームレスな動画埋め込みオプションなどの機能を備えたコンバージョンに焦点を当てた動画を作成する力を提供します。これらの要素は、視聴者を引き付け、ランディングページでのエンゲージメントを高め、効果的に望ましいアクションを促進するために重要です。