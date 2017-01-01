ラボトレーニングビデオジェネレーター：AIビデオを迅速に作成
複雑なラボ手順を簡素化し、スクリプトから高品質のコンプライアンスおよび技術トレーニングビデオを効率的に制作します。
さまざまな部門の新入社員全員に会社の文化とコアバリューを紹介する45秒のビデオが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して開発してください。多様なストックメディアをメディアライブラリから統合し、温かく明瞭なAIボイスで補完された、魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用してください。
すべての従業員に新しい会社方針に関する30秒のコンプライアンス研修の更新が必要であり、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して効率的に制作できます。このビデオは、シンプルでインパクトのあるグラフィックスを使用し、プロフェッショナルなAIボイスが情報を明確かつ簡潔に伝える、直接的で権威あるビジュアルスタイルを求めています。
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、ITサポートスタッフ向けに新しいソフトウェア更新プロセスを示す90秒の技術トレーニングビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細で指導的である必要があり、画面録画を組み込むことも可能で、複雑なステップを視聴者に案内する正確で説明的なAIボイスでサポートされるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターであり、L&Dチームが高品質のトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用して、従業員のオンボーディングやコンプライアンス研修を効率化し、学習をより魅力的でアクセスしやすくします。
HeyGenはトレーニングコンテンツにどのようなAIアバターとカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、自然なAIボイスオーバーでトレーニングコンテンツを提供できる多様なカスタマイズ可能なAIアバターを提供しています。さまざまなテンプレート、豊富なメディアライブラリを使用し、ブランドコントロールを適用して一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現することで、ビデオをさらに強化できます。
HeyGenは専門的な技術またはラボトレーニングビデオの生成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは効果的なラボトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、詳細な技術トレーニングコンテンツの作成を可能にします。複雑なスクリプトを明確なビジュアル説明に変換するテキスト-to-ビデオ機能を使用し、カスタマイズ可能なビジュアルと事前にデザインされたシーンテンプレートでサポートします。
HeyGenはグローバルトレーニングプログラムのコンテンツローカライズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成と字幕機能を通じてトレーニングビデオのシームレスなコンテンツローカライズを支援します。これにより、グローバルなL&Dチームが多様なオーディエンスに一貫性のあるアクセスしやすいメッセージを効果的に届けることができます。