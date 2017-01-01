研究室安全ビデオジェネレーター：簡単にトレーニングを作成

安全トレーニングのエンゲージメントを向上させ、多様なAIアバターを使用してプロフェッショナルでカスタムなビデオを迅速に作成します。

新しい研究室のスタッフや大学生向けに、45秒の基礎ビデオを作成し、プロフェッショナルなビジュアルスタイルでクリーンな科学テーマのテンプレートを使用してください。音声はHeyGenの音声生成機能を利用して、落ち着いた情報提供のナレーションを行い、主要な研究室の安全トレーニングビデオのコンセプトを効果的に紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての研究室スタッフを対象にした安全リフレッシュのための30秒の魅力的な啓発ビデオをデザインし、明るくクリアなグラフィックと活気あるバックグラウンドミュージックを使用してください。HeyGenのAIアバター機能を活用して、ダイナミックなAIアバターを取り入れ、重要なポイントを提示し、コンテンツを記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト2
経験豊富な研究室技術者や緊急対応者向けに、重要な緊急手順に焦点を当てた60秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは緊急性があり、直接的でダイナミックであり、画面上のテキストオーバーレイが目立ち、真剣でアクション志向のトーンのナレーションで補完されます。すべてがHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してシームレスに構築され、安全ビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
特定の研究室技術の実践的なトレーニングを対象とした50秒の教育的安全コンテンツビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは、明確なステップバイステップのライブアクションデモンストレーションを特徴とし、字幕/キャプションはHeyGenの字幕/キャプション機能を通じて自動的に追加され、理解を向上させ、明確で情報提供的なナレーションが伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

研究室安全ビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、コンプライアンス対応の研究室安全トレーニングビデオを迅速に作成し、安全意識を効率的に向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
効果的な安全ビデオを制作するために特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリから選択して、制作プロセスを開始します。
2
Step 2
スクリプトを作成
詳細な安全コンテンツをテキストエディタに入力します。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換します。
3
Step 3
AIアバターを追加
多様なAIアバターを取り入れて、安全指示を提示し、ビデオのプロフェッショナリズムとエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、完成した安全ビデオが必要なすべてのプラットフォームで展開できるようにプロジェクトを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を明確化

AIビデオを使用して、複雑な緊急手順や安全ガイドラインを理解しやすいビジュアルストーリーに分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な研究室安全トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、テキストスクリプトをダイナミックで非常に魅力的な研究室安全トレーニングビデオに変える力を提供します。プロフェッショナルなビジュアルスタイルと情報提供的なナレーションを実現し、複雑な安全プロトコルを明確で記憶に残るものにします。

HeyGenはどのような機能を提供してコンプライアンス対応の安全コンテンツを確保しますか？

HeyGenは、コンプライアンス対応のテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供し、すべての安全啓発ビデオで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。自動生成された字幕/キャプションや緊急手順の組み込み機能などを備え、重要な安全基準を満たす包括的でアクセス可能なコンテンツを作成するのに役立ちます。

HeyGenを使用して安全啓発ビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、多様なAIアバター、ブランディングコントロールの組み込みの柔軟性を提供します。これにより、プロフェッショナルなビジュアルスタイルで魅力的なカスタムビデオを制作し、安全メッセージが効果的に響くようにします。

HeyGenは安全プロトコルビデオの生成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースとエンドツーエンドのビデオ生成機能を通じて、スクリプトをAIアバターと音声生成を備えた完全なビデオに変換します。この効率的なスクリプトからのテキストビデオ機能により、重要な安全ビデオの制作に必要な時間と労力を大幅に削減します。