ラボトレーニングビデオジェネレーター：AIで魅力的なビデオを作成

強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなラボトレーニングビデオを簡単に作成します。

214/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な研究者がラボの安全認証を更新するための60秒の魅力的なトレーニングビデオを作成してください。このビデオには、視聴者を重要な安全更新に案内するフレンドリーなAIアバターが登場し、モダンでクリーンな美学と明るく控えめなバックグラウンドミュージックが特徴です。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、複雑な情報を明確に示し、視覚的な興味を維持するコンテンツを迅速に組み立てることができます。
サンプルプロンプト2
科学組織のL&Dスペシャリスト向けに、新入社員のオンボーディングビデオ作成の効率性を強調する30秒のプロモーションビデオを制作してください。視覚的アプローチはダイナミックでテンポが速く、ラボ環境のストック映像とプロフェッショナルなサンセリフテキストオーバーレイを組み合わせ、エネルギッシュでインスパイアリングなサウンドトラックで強化されます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにより、関連するビジュアルを簡単に見つけることができ、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを補完します。
サンプルプロンプト3
小規模な研究チーム向けに、新しい機器のセットアップ手順を紹介する50秒の簡潔なチュートリアルを開発してください。ビデオは直接的で会話調のトーンを採用し、明確で簡潔なナレーション生成を使用し、デモンストレーションにはシンプルなグラフィックスと実際の映像を使用します。さまざまなプラットフォームでの最大のリーチを確保するために、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用し、異なるソーシャルメディアや内部学習管理システムにシームレスにコンテンツを適応させ、迅速な更新に最適なAIビデオメーカーにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ラボトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルなラボトレーニングビデオを簡単に作成。スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、チームのために複雑な手順を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、ラボトレーニングスクリプトを入力します。AIビデオジェネレーターがテキストを分析し、自動的に基礎的なビデオ構造を同期させ、指示をダイナミックなビジュアルコンテンツに変換するのを簡単にします。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
プレゼンターとして役立つ多様なAIアバターから選択します。これらの一貫したキャラクターが、複雑なラボ手順を視聴者に案内し、トレーニング資料に明確でプロフェッショナルな存在感を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加
関連するビジュアルと詳細なシーンでビデオを強化します。メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、特定のラボ機器、図、またはトレーニングポイントを効果的に示すコンテキストイメージを統合します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ラボトレーニングビデオを完成させ、希望のフォーマットでエクスポートします。プラットフォームはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートしており、高品質のビデオがどの学習管理システムやプラットフォームでも準備できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なラボプロトコルを明確化

.

複雑なラボプロトコルや科学的概念を明確で理解しやすいビデオに分解し、教育成果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのように魅力的なトレーニングビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと多様なプロフェッショナルデザインのテンプレートを使用して、トレーニングビデオを簡単に作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがコンテンツを生き生きとさせ、学習と開発をより魅力的にします。

HeyGenは製品説明やソーシャルメディア向けのビデオコンテンツを生成できますか？

もちろんです！HeyGenは、ダイナミックな製品説明や魅力的なソーシャルメディアビデオを含む、さまざまなクリエイティブニーズに対応した魅力的なビデオコンテンツの生成に優れています。テキストからビデオへのAI機能を活用して、アイデアを迅速に洗練されたビジュアルストーリーに変換します。

HeyGenで作成したビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ビデオがブランドに合うようにするための広範なクリエイティブカスタマイズオプションを提供します。さまざまなAIアバターから選択し、プロフェッショナルなナレーションを選び、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、仕事のためのビデオ作成を本当にユニークで影響力のあるものにします。

HeyGenのAIを使ってオンボーディングビデオのような多様なビデオタイプを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenの直感的なAIビデオメーカーは、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを含むさまざまなビデオタイプの作成プロセスを簡素化します。AIストーリーボード機能とユーザーフレンドリーなインターフェースにより、ビデオ編集の経験がなくても効率的にビデオコンテンツを生成できます。