効率的なトレーニングのためのラボプロトコルビデオジェネレーター

複雑なラボスクリプトをAI駆動のスクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的なビデオに変換し、制作時間とコストを削減します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学部生の科学学生を対象に、複雑な科学概念を説明する90秒の教育ビデオを開発します。ビデオは、複雑なプロセスを説明するために鮮やかなアニメーションと3Dモデルを使用し、エネルギッシュで情報豊富な声を持つAIアバターによって提示されるべきです。HeyGenのAIアバターを組み込み、そのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、科学概念の理解を向上させる魅力的なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト2
経験豊富なラボスタッフがラボ実験ビデオのクイックリフレッシャーを必要とする一般的なラボエラーのための45秒のトラブルシューティングガイドを作成します。このビデオは、クイックカット、画面上のテキストハイライト、簡潔な問題解決のナレーションを備えたダイナミックな視覚スタイルを要求します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して明確さを最大化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでデバイス全体で最適な視聴を確保し、効率的なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト3
研究者やラボマネージャーが最先端技術に興味を持つ新しいラボ機器とその専門技術を紹介する2分間のデモンストレーションビデオを作成します。視覚的な美学は洗練されておりハイテクであり、詳細なクローズアップと説明的なテキストオーバーレイを特徴とし、洗練されたナレーションで補完されるべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練されたプレゼンテーションを作成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して包括的なナレーションを作成し、高度なラボプロトコルビデオジェネレーターとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ラボプロトコルビデオジェネレーターの仕組み

ラボプロトコルを明確でプロフェッショナルなAI生成ビデオに簡単に変換し、トレーニングを効率化し、複雑な手順の一貫した理解を確保します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
詳細なラボプロトコルテキストを入力することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたの書かれた指示を動的なビジュアルガイドに変換し、科学的概念の正確さを確保します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
プロトコルをナレーションするために、当社の多様なAIアバターギャラリーから選択します。これらのリアルなプレゼンターは、当社の先進的なAIによって強化され、ラボの指示を魅力的でプロフェッショナルにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化する
テンプレートとシーンの広範なライブラリを使用してビデオをカスタマイズします。視覚要素を統合し、ラボのブランディングに従って、一貫性のある高品質の教育コンテンツを提供します。
4
Step 4
プロトコルビデオを生成して共有する
ビデオプロジェクトを完成させ、ワンクリックで明確な字幕/キャプションを追加して、複雑な手順のアクセシビリティと理解を向上させます。その後、洗練されたラボプロトコルビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

インタラクティブなAI生成ビデオを使用して、ラボ手順と科学概念に対するトレーニーのエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにテキスト-to-ビデオ技術を利用していますか？

HeyGenは、あなたの書かれたコンテンツを洗練されたビデオに変換するために、先進的なテキスト-to-ビデオ機能を使用します。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがリアルなナレーションを作成し、対応するビジュアルを合成して、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のブランド要素をビデオにシームレスに統合できます。テンプレートやシーンをカスタマイズして、すべてのビデオが確立されたブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはキャプションと多言語ビデオ作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動キャプション生成をサポートしており、視聴者のアクセシビリティを向上させます。さらに、多言語サポートにより、HeyGenはさまざまな言語でビデオを作成し、グローバルな視聴者にリーチし、理解とエンゲージメントを広げることができます。

HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずにコンテンツを生き生きとさせる魅力的なプレゼンターとして機能します。これらのAIアバターは、ラボトレーニングビデオのような教育コンテンツを含む効率的なコンテンツ作成に最適で、複雑な科学概念をアクセスしやすくします。