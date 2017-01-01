AIビデオジェネレーター: 簡単に素晴らしいビデオを作成
強力なテキストからビデオへの生成を活用し、スクリプトをダイナミックで高品質なソーシャルメディア向けビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のソーシャルメディア向けビデオを作成し、新しいサービスを紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、視聴者に直接メリットを伝える魅力的なAIアバターを起用します。これにより、HeyGenの強力なAIアバター機能を活用したパーソナライズされたビデオコンテンツを強調します。
新入社員向けに設計された60秒の説明ビデオを作成し、複雑な人事ポリシーを簡素化してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを維持し、明確な画面上のテキストと安心感のあるナレーションをサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての視聴者にとってアクセスしやすく、理解しやすいビデオを簡単に作成します。
創造的なプロジェクトのために、挑戦を克服する短く感情的なストーリーを語る50秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは映画的で雰囲気があり、ムードを喚起するイメージを使用し、心のこもったナレーションで補完します。このビデオは、HeyGenの強力なナレーション生成機能を活用した魅力的なストーリーテリングを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーン向けのダイナミックなビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIビデオ生成を通じてスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、マーケティングキャンペーン向けのダイナミックなビデオを簡単に作成することを可能にします。私たちのツールを活用して、注目を集める高品質なビデオコンテンツを制作しましょう。
HeyGenはAIアバターを使用したパーソナライズされたビデオコンテンツにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター（デジタル人物とも呼ばれる）を活用して、パーソナライズされたビデオコンテンツのための広範なクリエイティブプロジェクトを可能にします。アバターの外見、声、話し方をカスタマイズして、ブランドのストーリーに完璧にマッチさせることができます。
HeyGenはテキストの説明や静止画像を魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
はい、HeyGenはテキストの説明を魅力的なテキストからビデオへのアニメーションに変換し、静止画像をダイナミックなビデオコンテンツに変換することに優れています。この機能により、既存の資産から簡単にビデオを作成できます。
HeyGenは生成されたAIビデオの視覚品質とスタイルのコントロールをどのように保証しますか？
HeyGenは、4K解像度や60fpsのスムーズな動きを選択できるオプションを提供し、プロフェッショナルグレードのAIビデオを実現します。強力なスタイルコントロール機能により、一貫したブランドイメージを維持し、すべてのクリエイティブプロジェクトで望む美学を達成できます。