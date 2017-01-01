コンテンツクリエイターやマーケティングキャンペーンをターゲットに、新製品の発売を紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュにし、鮮やかな色彩とクイックカットを特徴とし、熱意あるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に洗練されたビデオに変換しましょう。

ビデオを生成