KYCトレーニングビデオメーカー：コンプライアンス研修を簡素化

AIアバターを使用して魅力的なKYCコンプライアンスモジュールを簡単に開発し、チームに一貫したプロフェッショナルなトレーニングを提供します。

新しいコンプライアンス担当者向けに、AIを活用したビデオKYCの基本原則を解説する1.5分のトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、複雑なプロセスを説明するために現代的なインフォグラフィックを使用し、落ち着いた権威あるナレーションを添えてください。このビデオは、AIアバターが重要なコンプライアンス研修コンテンツを効率的に提供し、重要な詐欺防止対策のための一貫性のある魅力的な学習体験を保証する方法を示すべきです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フロントラインのカスタマーサービス担当者を対象に、顧客オンボーディング時の基本的な書類検証手順を示す45秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく明るい色合いで、ステップバイステップのデモンストレーションと明確な口頭指示を組み合わせてください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なワークフローを消化しやすいセグメントに変換することがいかに簡単であるかを強調するべきです。
サンプルプロンプト2
高度なKYCワークフローソリューションを評価しているITおよびオペレーションマネージャーを対象にした1分のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でケーススタディに基づいており、リアルタイムの顧客確認の現実的なシナリオを提示し、説得力のあるプロフェッショナルなナレーションでサポートされるべきです。このビデオは、効率的な身元確認プロセスを示すために、テンプレートとシーンをどのようにカスタマイズできるかを強調し、運用トレーニングを合理化するべきです。
サンプルプロンプト3
内部のセキュリティチームと監査人向けに、顔のライブネス検出の技術的側面と重要性を掘り下げた包括的な90秒のトレーニングビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは真剣で詳細であり、技術的なイラストと正確なアニメーションを組み込んで技術を説明し、深く情報豊かな声でサポートされるべきです。特に、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、専門的な聴衆がすべての技術用語と手順を明確に理解できるようにし、全体的な身元確認トレーニング体験を向上させる必要があります。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

KYCトレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで魅力的でコンプライアンスに準拠したKYCトレーニングビデオの作成を合理化し、チームの明確なコミュニケーションと効率的な学習を保証します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
KYCトレーニングコンテンツをエディターに貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキストビデオ機能が、書かれた指示を自動的に動的なビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターライブラリから画面上のインストラクターを選択します。これらのデジタルプレゼンターは、自然な表情と動きでスクリプトを伝え、ビデオを魅力的にします。
3
Step 3
ブランド要素と音声を適用する
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してカスタム要素でトレーニングをパーソナライズします。KYCビデオが会社のビジュアルアイデンティティと一貫していることを確認し、プロフェッショナルな外観を強化します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを追加してコンプライアンス研修資料を完成させます。その後、内部プラットフォームでの配信に適したさまざまな形式で洗練されたビデオをエクスポートします。

よくある質問

HeyGenはKYCトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、魅力的なKYCトレーニングビデオと身元確認ビデオメーカーコンテンツを迅速に制作できます。これにより、制作時間とリソースが大幅に削減され、チームにとって効率的なAIビデオメーカーソリューションとなります。

HeyGenは身元確認コンテンツにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、情報豊かな身元確認コンテンツの作成を簡素化します。これにより、従来の撮影機材を必要とせずにプロフェッショナルなビデオを生成でき、プロセス全体が合理化されます。

HeyGenのコンプライアンス研修ビデオのビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、コンプライアンス研修ビデオが企業のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやブランドカラーをさまざまなテンプレートやシーンに簡単に適用し、認識とプロフェッショナリズムを向上させます。

HeyGenはビデオKYCの説明においてアクセシビリティとプロフェッショナリズムをどのように保証しますか？

HeyGenは自動音声生成と包括的な字幕/キャプションを通じて、ビデオKYCの説明の明確さとリーチを向上させます。これらの機能により、重要な情報がより広い視聴者にアクセス可能でプロフェッショナルに提示されます。