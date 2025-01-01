KPIビデオメーカーがデータを魅力的なレポートに変換

強力なテキストからビデオへの機能を使用して、複雑なKPIデータを魅力的でプロフェッショナルなビデオレポートに簡単に変換します。

技術アナリストとデータサイエンティスト向けに、90秒のビデオをデザインし、新しいKPIダッシュボードの実装のニュアンスを説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、データ駆動型で、アニメーション化されたチャートとグラフを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された権威あるナレーションで技術用語の正確な発音を確保し、データの視覚化を明確にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーと営業チームリーダーを対象に、日常的なKPIレポートビデオを迅速に組み立てる方法を示す2分間のビデオを制作します。魅力的でインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、親しみやすく情報豊かなトーンで、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化し、主要なパフォーマンストラッキング指標を簡単に強調します。
サンプルプロンプト2
C-suiteの経営幹部と取締役会メンバー向けに、重要なビデオ分析結果と将来の予測を提示する60秒のエグゼクティブサマリービデオを作成します。美学は洗練されており、インパクトがあり、スムーズなトランジションとダイナミックなビジュアルを特徴とし、HeyGenのAIアバターがナレーションを行い、プロフェッショナリズムと権威を伝え、パフォーマンスを向上させます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーとデータ入力スペシャリストを対象に、生データを消化しやすいビデオレポートに変換する簡単さを示す45秒の指導ビデオを開発します。スタイルはシンプルでチュートリアルのようで、画面上のテキストが明確で、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、データインサイトを効果的にビデオコンテンツに変換します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

KPIビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して複雑なKPIダッシュボードとデータを魅力的なビデオレポートに変換し、あらゆるオーディエンスに対するパフォーマンストラッキングとコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
KPIスクリプトを作成
まず、主要業績指標とナラティブを入力します。テキストからビデオへの機能を活用して、データ駆動型コンテンツを動的なビデオシーンに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
専門的にデザインされた多様なテンプレートとシーンから選択してレポートを構成します。チャートやグラフなどの関連するデータビジュアライゼーションを簡単に組み込んで、明確さを高めます。
3
Step 3
AIプレゼンテーションを追加
AIアバターを選択してレポートをプレゼンテーションし、データを生き生きとさせます。声とスタイルをカスタマイズしてブランドに合わせ、KPIをより魅力的で理解しやすくします。
4
Step 4
ブランド化されたレポートをエクスポート
ロゴやカラーを含む会社のブランディングコントロールを適用して、一貫した外観を確保します。その後、さまざまなプラットフォームに適した形式で高品質のKPIビデオを最終化し、エクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルでインパクトのあるKPI概要を作成

生データを行動と理解を促進する魅力的なナarrativeに変換し、数分で高品質でプロフェッショナルなKPI概要ビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑なデータからKPIレポートビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenはデータを魅力的なビデオレポートに変換するプロセスを簡素化します。AIビデオエージェント機能を活用して、KPIダッシュボードやデータビジュアライゼーションを明確でプロフェッショナルなビデオに変換し、パフォーマンストラッキングを強化します。

KPIレポート生成のためのAIビデオエージェント機能にはどのようなものがありますか？

HeyGenは、KPIビデオ制作を効率化するための高度なテキストからビデオへの技術とAIアバター技術を提供します。プロフェッショナルな音声を生成し、データビジュアルを動的に統合することで、効率的なコンテンツ作成を実現します。

特定のブランディングやデータビジュアルでKPIビデオレポートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをKPIレポートビデオに組み込むことができます。テンプレートやカスタムビューを利用して、チャート、グラフ、データビジュアルを効果的に提示し、ビデオ分析を最適化します。

HeyGenはKPIレポートビデオのさまざまなビデオアスペクト比をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比をサポートしており、KPIレポートビデオがどのプラットフォームや画面にも最適化されるようにします。エンドツーエンドのビデオ生成ツールは、効率的なビデオ編集とコンテンツ作成もサポートします。