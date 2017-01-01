KPIプレゼンテーションビデオジェネレーターでレポートを強化

複雑なデータを魅力的でダイナミックなビデオに変換します。私たちのAIプレゼンテーションメーカーは、スクリプトからのテキストビデオを利用してKPIレポートを自動化します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenのAIプレゼンテーションメーカーが生データをどのようにして魅力的なビジュアルストーリーに瞬時に変えるかを示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、スムーズなトランジションと楽観的で親しみやすいAIボイスを特徴とし、直感的な「テンプレートとシーン」を使用して迅速にコンテンツを作成する簡単さを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに30秒の洗練されたビデオを制作し、AIビデオエージェントが説得力のあるKPIレポートを提供する力を紹介します。プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、明確なデータビジュアライゼーションと自信に満ちたAIアバターを伴います。このビデオは、「スクリプトからのテキストビデオ」がインパクトのある更新の制作をどのように効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
企業のチームリーダー向けに60秒の洗練されたアニメーションプレゼンテーションを開発し、HeyGenを使用して内部パフォーマンストラッキングを向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルは企業的で洗練されており、カスタムブランディング要素と明確で明瞭なAIボイスオーバーを備え、ブランドメッセージを一貫して伝えるための高度な「ボイスオーバー生成」機能を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーに最適な15秒のインパクトのある共有可能なビデオクリップをデザインし、主要なパフォーマンスインサイトを迅速に共有することに焦点を当てます。テンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを使用し、鮮やかなグラフィックと簡潔なオンスクリーンテキストを用いて、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能がプラットフォーム間での迅速な適応を可能にし、ダイナミックなビデオで注目を集める方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

KPIプレゼンテーションビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って主要業績指標データを魅力的でダイナミックなビデオに簡単に変換し、プレゼンテーションを明確でプロフェッショナルかつインパクトのあるものにします。

1
Step 1
KPIプレゼンテーションスクリプトを作成
KPIデータと主要なインサイトを入力することから始めます。私たちのプラットフォームはAIを活用してスクリプトライティングを支援し、シームレスなテキストビデオ生成のためのコンテンツを準備します。
2
Step 2
ダイナミックなビデオテンプレートを選択
KPIを視覚化するために、さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択します。多様なテンプレートとシーンが、あなたのコンテンツに洗練された魅力的な外観を保証します。
3
Step 3
AIアバタープレゼンターを組み込む
表現力豊かなAIアバターを選択してスクリプトを伝えることで、プレゼンテーションを強化します。高度なAIアバターがKPIレポートに人間味を加えます。
4
Step 4
ダイナミックなKPIビデオをエクスポート
完成したKPIプレゼンテーションを確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ダイナミックなビデオをあらゆるプラットフォームに合わせて調整します。プロフェッショナルなビデオが準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部パフォーマンストレーニングを強化

KPI、パフォーマンストラッキング、またはデータ駆動の戦略に関する内部トレーニングでのエンゲージメントと保持を、ダイナミックなAIビデオコンテンツを使用して向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはダイナミックなビデオのAIプレゼンテーションメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、あなたのアイデアを魅力的なアニメーションプレゼンテーションに変えることで、説得力のあるダイナミックなビデオを作成する力を提供します。豊富なビデオテンプレートとAIアバターのライブラリを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できるため、理想的なAIプレゼンテーションメーカーです。

HeyGenは私のビデオのためにリアルなAIアバターを作成し、ボイスオーバーを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなスタイルと表現でコンテンツを生き生きとさせる高度なAIアバターを備えています。また、私たちのプラットフォームには強力なボイスオーバー生成機能があり、スクリプトライティングを自然な音声に変換する洗練されたテキストビデオ技術を提供します。

HeyGenを使用したアニメーションプレゼンテーションのブランディングコントロールはどのように行えますか？

HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴの統合、色のカスタマイズ、多様なビデオテンプレートの選択が簡単に行え、すべての共有可能なビデオクリップで一貫したカスタムブランディングを維持し、アニメーションプレゼンテーションを強化します。

HeyGenはKPIプレゼンテーションビデオのデータビジュアライゼーションを支援しますか？

HeyGenは魅力的なビデオプレゼンテーションを作成するのに優れており、データビジュアライゼーションを効果的にビデオに統合することができます。HeyGenをAIビデオエージェントとして使用し、パフォーマンストラッキングをナレーションし、複雑な情報を明確でインパクトのあるKPIプレゼンテーションビデオに変えることができます。