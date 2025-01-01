知識伝達ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成

AIアバターを使用して複雑なアイデアを明確な説明ビデオに変換し、シームレスなストーリーテリングと魅力的な教育コンテンツを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが迅速な市場展開を目指す場合、HeyGenの多様なビデオテンプレートを活用して、30秒の活気ある製品説明ビデオをデザインします。ブランドの独自性を反映するようにコンテンツをカスタマイズし、現代的なビジュアルスタイルとアップビートなオーディオを使用して、迅速なターンアラウンドと効果的なコミュニケーションをターゲットオーディエンスに提供します。
サンプルプロンプト2
オンライン研修モジュールを向上させるために、企業トレーナー向けに新しいプロセスをスムーズなビデオトランジションとプロフェッショナルなエフェクトで紹介する60秒のセグメントを作成します。HeyGenのメディアライブラリを使用して魅力的な背景ビジュアルを提供し、自動生成された字幕で普遍的なアクセシビリティを確保し、洗練された情報豊富な教育コンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、迅速に新メンバーをオンボードし、ワークフローを加速することを目的とした20秒の内部コミュニケーションビデオを作成することに挑戦してください。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、シンプルなアウトラインを洗練された情報豊富なビジュアルに変換し、情報の伝達を効果的に簡素化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

知識伝達ビデオメーカーの使い方

複雑な知識を魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。AIを使用して明確で影響力のあるトレーニングおよび教育コンテンツを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
知識伝達スクリプトを貼り付けるか、コンテンツを入力します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能がナレーション用のダイアログを準備します。
2
Step 2
アバターとシーンを選択
情報を提示するために多様なAIアバターから選択します。ライブラリから関連するシーンやメディアを追加してビデオを強化します。
3
Step 3
ブランドを適用
ブランドの色とロゴをブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して適用し、知識伝達ビデオ全体で一貫性とプロフェッショナルな魅力を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
正確なタイミングでビデオを仕上げ、さまざまなフォーマットでエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報の明確化

技術的または医療データのような複雑な主題を、誰にでも理解しやすいビデオに変換し、複雑な知識をすべての人にアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはAIアバターでどのようにクリエイティブなストーリーテリングを強化できますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターがリアルなAIアバターを生成し、プロフェッショナルなエフェクトを実装することで、物語を高めることを可能にします。これにより、テキストからビデオへのスクリプトが視覚的に魅力的でダイナミックなコンテンツに変わります。

HeyGenが効率的なAIビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換を驚くべき速度と精度で行うことで、ビデオ作成プロセスを簡素化します。その強力なビデオエディターは、ユーザーが高品質のコンテンツを迅速に制作し、ワークフローを大幅にスピードアップします。

HeyGenはビデオコンテンツのブランドカスタマイズに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色をビデオテンプレートに統合して、一貫したブランド表現を実現します。高度なナレーション生成と組み合わせることで、ブランドメッセージが強力に響き渡ります。

HeyGenは教育またはトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは効果的な知識伝達ビデオメーカーとして、説明ビデオやその他の教育コンテンツの制作を簡素化します。AIアバターやテキストからビデオへの機能を活用して、複雑な情報を明確に伝える魅力的なトレーニングビデオを作成します。