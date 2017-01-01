HRマネージャーやトレーニング＆開発リーダーを対象に、AIを活用した知識移転ビデオで新入社員の迅速なオンボーディングを実現する方法を紹介する1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが会社の主要なポリシーやツールを説明し、HeyGenによって生成された明確で魅力的なナレーションが視聴者をプロセスに導きます。このビデオは、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を効果的に活用してオンボーディングを効率化します。

ビデオを生成