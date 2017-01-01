知識移転ビデオメーカーで魅力的なビデオを作成
AIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速かつ効率的に作成します。
ITサポートおよび技術トレーナー向けに、AIトレーニングビデオとして新しいソフトウェアアップデートやシステム手順を詳細に説明する90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは正確でステップバイステップであり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して動的なデモンストレーションを生成し、明確さを確保するために正確な字幕を補完します。音声は直接的で権威あるAIナレーションであり、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。
グローバルチームリーダーおよび内部コミュニケーションマネージャー向けに、マルチリンガルサポートを備えた会社の最新情報を共有することで内部コミュニケーションを強化することを目的とした45秒の内部コミュニケーションブリーフを開発してください。このビデオは、HeyGenのライブラリからのさまざまなテンプレートとシーンを使用し、複数の言語でのナレーション生成を組み合わせて、リモートチームに効率的に情報を届けることを目指します。目標は、世界中でアクセス可能な迅速で魅力的な更新を提供することです。
カスタマーサポートマネージャーおよびプロダクトマネージャー向けに、製品の高度な機能を説明し、カスタマーサポートアプリの統合内での知識管理を促進するための2分間の「ハウツー」ビデオを構築してください。ビデオのビジュアルスタイルは明確で簡潔で問題解決志向であり、理解を深めるためにHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合します。最終出力は、さまざまなプラットフォームに最適化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのビデオ知識ベースにもシームレスにフィットするようにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな知識移転ビデオを作成するためにAIを活用できますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力な無料テキストからビデオへのジェネレーターを利用して、高品質なAI駆動の知識移転ビデオを簡単に制作します。ユーザーはスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIスポークスパーソンがスタジオ品質のナレーションで魅力的なコンテンツを提供し、効率的な知識共有に最適です。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとリーチを向上させるためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenはAI字幕ジェネレーターや多言語サポートなどの強力な機能を提供し、指導ビデオがグローバルな視聴者にアクセス可能であることを保証します。より広範な配信のために、ビデオは共有可能なビデオリンクを介して簡単に共有したり、既存のプラットフォームに直接埋め込んだりできます。
HeyGenは既存の指導資料を動的なAI生成ビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、PowerPointからビデオやPDFからビデオへの変換を簡単に行い、画面録画機能を統合しています。これにより、現在のドキュメントからプロフェッショナルなビデオを迅速に作成し、ビデオ知識ベースを強化できます。
HeyGenはすべてのAI生成ビデオでブランドの一貫性とカスタマイズをどのように確保していますか？
HeyGenは包括的なブランディング要素を提供し、ロゴ、ブランドカラー、ユニークなカスタマイズ可能なビデオシーンでビデオをカスタマイズできます。これにより、すべてのAI生成ビデオが企業のアイデンティティを維持し、内部コミュニケーションやトレーニングビデオを独自のものにします。