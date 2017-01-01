知識移転ビデオジェネレーターで効率を解放

AIアバターを使用して、チームのために複雑な情報を簡素化するプロフェッショナルなハウツーガイドとトレーニング資料を簡単に作成します。

スタートアップの創業者が複雑な技術を潜在的な投資家に売り込むための、説得力のある60秒の説明動画を作成してください。このプロフェッショナルな動画は、現代的でクリーンな美学を持つ魅力的なAIアバターが主要なコンセプトを提示し、ダイナミックなトランジションと自信に満ちた熱意あるナレーションを使用して複雑な詳細を簡素化し、革新を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスのオーナーが新しい従業員を内部ソフトウェアにオンボーディングするための自動化されたステップバイステップガイドとして機能する、簡潔な45秒の動画をデザインしてください。スクリプトからのテキストを使用して簡単に生成されたこのプロフェッショナルな動画は、明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすい画面上のテキストオーバーレイと安心感のあるナレーションを組み合わせ、新しい従業員を圧倒することなく効率的な知識移転を保証します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームがエキサイティングな新製品機能を発表することを目的とした、活気ある30秒のプロモーション動画を制作してください。このプロフェッショナルな動画は、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して洗練された高エネルギーのビジュアルスタイルを実現し、アップビートなバックグラウンドミュージックとクリアなナレーション生成を組み合わせて、製品の利点を効果的に伝えます。すべては綿密に作成されたプロフェッショナルなスクリプトに基づいています。
サンプルプロンプト3
教育者が学生に特定のソフトウェアツールをデモンストレーションするための、魅力的な50秒の教育動画を開発してください。この動画は、堅牢なトレーニング資料として機能し、明確な画面録画ビジュアルと情報豊かで忍耐強い音声スタイル、そしてアクセシビリティを向上させるための重要な字幕/キャプションを組み込んで、多様な学習ニーズに対応した包括的な知識移転を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

知識移転ビデオジェネレーターの仕組み

AIの力を活用して、複雑な情報を魅力的で共有可能な指導ビデオとドキュメントに変換し、知識移転を効率化します。

1
Step 1
プロフェッショナルなスクリプトを作成
知識移転コンテンツの概要を作成します。プラットフォームにテキストを入力して、スクリプトからのテキストを使用した指導ビデオの基礎を形成します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
ブランドや専門家を代表する多様なAIアバターから選択します。AIによって生成された適切なナレーションと組み合わせて、魅力的な指導ビデオに命を吹き込みます。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加
ライブラリから関連するメディアを使用してビデオを強化し、字幕/キャプションを適用してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これにより、AI生成のビデオドキュメントがすべての視聴者にとって明確になります。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
プロジェクトを最終化し、プラットフォームのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、高品質なプロフェッショナルビデオを生成します。磨き上げられた知識移転ビデオジェネレーターの出力が、教育と情報提供の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

複雑な医療概念を明確で魅力的なビデオに変換し、教育の提供と理解を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能を活用することで、クリエイターがプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。魅力的なナレーションを生成し、ブランドの独自のスタイルを統合することで、クリエイティブな成果を大幅に向上させます。

HeyGenがプロフェッショナルなビデオのための強力な生成AIプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオの制作方法を変革する、先進的な生成AIプラットフォームとして際立っています。効果的な知識移転ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが高品質な指導ビデオなどを複雑な編集スキルなしで制作できるようにします。

HeyGenはAIアバターを使用した説得力のある説明動画の作成を支援できますか？

はい、HeyGenは、観客を引き込むリアルなAIアバターを特徴とする説得力のある説明動画の作成に最適です。直感的なインターフェースにより、自動化されたステップバイステップガイドを生成し、自動的に追加される字幕とトランスクリプトを備え、ビデオ制作プロセスを効率化します。

HeyGenは高品質な指導ビデオを効率的に制作するためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なハウツービデオエディターとして機能し、高品質な指導ビデオとトレーニング資料を驚くべき効率で制作するために必要なすべてのツールを提供します。画面録画を簡単に組み込み、教育ニーズに合わせてあらゆる側面をカスタマイズできます。