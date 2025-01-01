知識マッピングインサイトビデオメーカー: 複雑なデータをビデオに変換

「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、複雑なコンテンツを視覚化し、AIを活用したビデオ作成で学習を加速します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者や研究者を対象に、HeyGenを「知識マッピングインサイトビデオメーカー」として活用し、複雑なデータを簡素化する方法を説明する45秒の説明ビデオを開発してください。ビデオは動的でインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して複雑なコンテンツを概念的に視覚化し、魅力的で説明的な音声スタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを伴います。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーや忙しいプロフェッショナル向けに、HeyGenの「AIビデオ要約機能」を強調し、長い技術的な議論から重要な洞察を抽出する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルデザインはスピーディーで、洗練されたテキストアニメーションと箇条書きを取り入れ、自信に満ちたAIアバターが字幕/キャプションを付けて配信し、ユーザーが「ビデオをアップロード」して迅速に要約を得る方法を示します。
サンプルプロンプト3
製品開発者や技術マーケティングチーム向けに、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して新機能を紹介する1分30秒の製品デモをデザインしてください。ビデオは洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、正確な製品スクリーンショットと画面上のデモンストレーションを特徴とし、フレンドリーなAIアバターによってアニメーション化され、HeyGenのアスペクト比のリサイズと多様な「エクスポートフォーマット」へのエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

知識マッピングインサイトビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールを使用して複雑な情報を魅力的なビデオインサイトに変換し、スクリプトから共有可能なビジュアルへのコンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
知識スクリプトを作成
詳細なスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。この基礎的なステップは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、知識を動的なビジュアルストーリーに変換し始めます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
知識マッピングインサイトをナレーションするために、さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択します。これにより、人間味が加わり、複雑なトピックがより親しみやすく、理解しやすくなります。
3
Step 3
ビジュアルとサウンドを強化
関連するビジュアルを追加し、魅力的な音声生成を行うことで、ビデオをさらに洗練させます。これにより、重要な洞察が明確に伝えられ、視覚的に魅力的になります。
4
Step 4
インサイトをエクスポートして共有
お好みのアスペクト比のリサイズとエクスポートフォーマットで知識マッピングビデオを完成させます。プラットフォーム全体で洗練された魅力的なコンテンツを共有し、影響を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントと知識の保持を向上

洞察を動的でインタラクティブなAIを活用したトレーニングビデオに変換することで、学習者の参加と主要概念の記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenはスクリプトからのAIを活用したビデオ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用したビデオ作成機能を使用して、テキストを魅力的なビデオに変換します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなAIアバターと音声生成を活用して、プロフェッショナル品質のコンテンツを効率的に制作します。

HeyGenは作成したビデオのどのエクスポートフォーマットをサポートしていますか？

HeyGenはさまざまなエクスポートフォーマットをサポートしており、ビデオがどのプラットフォームでも準備できるようにします。また、自動字幕/キャプションを含め、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenは複雑なコンテンツや教育ビデオを効果的に視覚化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは教育ビデオなどの複雑なコンテンツを効果的に視覚化するために設計されています。幅広いテンプレートとシーンを活用して、学習と理解を加速する魅力的なストーリーを迅速に構築できます。

HeyGenのビデオのアスペクト比のリサイズはどの程度柔軟ですか？

HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズ機能を提供しており、さまざまなプラットフォームや画面の向きに合わせてAIを活用したビデオ作成を最適化できます。これにより、コンテンツが常にプロフェッショナルに見え、エクスポートの準備が整います。