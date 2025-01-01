知識ベースビデオツールがサポートを向上

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな指導ビデオやハウツーガイドを瞬時に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のビデオ知識ベース記事を効率的に更新する方法を、90秒の内部ガイドで探求してください。コンテンツクリエイターやサポートチームを対象に、動的な画面録画を通じて一貫した正確な情報を維持するためのベストプラクティスを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して正確なナレーションを生成し、字幕/キャプションを使用して重要な更新手順を強調し、すべてのプラットフォームでの明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
潜在的な顧客や上級ユーザー向けに、重要な機能の複雑なワークフローを紹介する洗練された2分間の製品ビデオを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、見事なビジュアルとプロフェッショナルなトランジションを作成します。魅力的なAIアバターが利点を紹介し、明確な字幕/キャプションがアクセス性を確保し、複雑なフローを簡潔に説明して重要なポイントを強調します。
サンプルプロンプト3
カスタマーサポートマネージャーを対象に、ビデオを使用してサポート業務を効果的に拡大する方法を示す45秒の簡潔なビデオを想像してください。このテンポの速いモダンなビジュアル体験は、明瞭なナレーションと画面上のテキストを特徴とし、迅速な問題解決と積極的な顧客体験を強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、ビデオがさまざまなプラットフォームに最適化され、シンプルなリンクで簡単に共有できるようにし、セルフサービスの提供を強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

知識ベースビデオツールの仕組み

複雑な情報を明確で実行可能なビデオガイドに簡単に変換し、魅力的なビジュアルコンテンツで知識ベースを強化します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
リアルなAIアバターとナレーションを使用して、テキストスクリプトからコンテンツを生成し、魅力的な指導ビデオを作成します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズしてブランド化
強力なブランディングコントロールを使用して、組織のロゴとカラースキームを適用し、すべてのビデオドキュメンテーションで一貫した外観を維持します。
3
Step 3
明確さのために洗練し最適化
最大の効果を得るためにビデオを微調整し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのプラットフォームに完璧にフィットするようにします。
4
Step 4
知識ベースに公開して埋め込む
完成したビデオガイドを既存の知識ベースにシームレスに統合し、情報をすぐに利用できるようにするために、安全な埋め込みビデオオプションを使用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なガイドとSOPを簡素化

複雑なハウツーガイドや標準作業手順を明確で理解しやすいビデオドキュメンテーションに変換し、明確さとコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenは指導ビデオやハウツーガイドの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとAI生成のナレーションを活用することで、指導ビデオやハウツーガイドの作成を簡素化します。ユーザーはテキストを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換でき、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに明確なステップバイステップの説明を提供します。

HeyGenはビデオ知識ベースコンテンツの作成にスクリーン録画をサポートしていますか？

はい、HeyGenはスクリーン録画をサポートしており、製品デモやソフトウェアのワークフローをビデオ知識ベースに簡単にキャプチャできます。これらの録画をHeyGen内で簡単に編集し、共有可能なリンクを介して共有したり、プラットフォームに直接埋め込んだりできます。

HeyGenは技術文書のアクセシビリティとプロフェッショナルなブランディングをどのように確保しますか？

HeyGenは自動キャプションのような機能を提供し、技術文書のアクセシビリティを向上させます。また、ブランドのロゴや色を適用して一貫したビジュアルアイデンティティを維持しながら、プロフェッショナルなビデオやガイドを作成するためのブランドビデオテンプレートを利用できます。

HeyGenはビデオドキュメンテーションを使用してカスタマーサポート業務の拡大を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはAIビデオプラットフォームであり、一貫した正確なビデオドキュメンテーションを迅速に作成することでカスタマーサポート業務の拡大を支援します。これにより、サポートチームと顧客が効率的に最新情報にアクセスできるようになり、時間を大幅に節約できます。