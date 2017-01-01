知識ベースビデオメーカー：より速く作成し説明する

スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで高品質の知識ベーストレーニングビデオを迅速に制作し、ビデオ作成プロセスを簡素化します。

新しい従業員を効率的に迎え入れたいと考える小規模ビジネスオーナー向けに、30秒のビデオを想像してください。活気に満ちたモダンなビジュアルスタイルとダイナミックなトランジションが、フレンドリーでプロフェッショナルなAIナレーションを引き立てます。すべてがHeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、知識ベースビデオメーカーのプロセスを簡素化して作成されます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーニング部門が魅力的な知識ベーストレーニングビデオを作成することを目指す場合、45秒のセグメントを視覚化してください。クリーンで情報豊かな美学の中で、明確で権威あるAIアバタープレゼンターがソフトなバックグラウンドミュージックと共にコンテンツを提供し、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して学習者のエンゲージメントを高めます。
サンプルプロンプト2
教育者やオンラインコースクリエイターは、学生向けに複雑な概念を簡素化するための60秒の指導ビデオを制作できます。明るくイラスト的なビジュアルスタイルと落ち着いた明瞭なナレーション、戦略的な画面上のテキストハイライトを組み合わせ、HeyGenの多用途なナレーション生成を通じて実現します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームが迅速な30秒の製品説明を求める場合、自信に満ちたエネルギッシュな声と素早いカットで駆動される、視覚的に魅力的なビデオを評価します。HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターと多様なテンプレートとシーンからの選択を利用して、すばやく組み立てられます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

知識ベースビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIツールを使用して、知識ベースの記事を魅力的でアクセスしやすく、高品質な指導ビデオに迅速に変換します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
既存の知識ベースコンテンツを貼り付けるか、新しいスクリプトを書くことから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、テキストをダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
アバターと声を選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選び、明瞭で個性的なメッセージを届けるためにAIナレーションと組み合わせます。
3
Step 3
キャプションとブランディングを追加する
字幕/キャプションを自動生成し、ブランドのロゴや色を適用して、アクセシビリティとブランドの一貫性を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
希望のアスペクト比を選んでビデオを完成させ、知識ベースに直接統合するか、共有可能なリンクで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を解明する

.

AIを活用して複雑な主題を簡素化し、挑戦的な概念を知識ベースのための明確で効果的なビデオ説明に変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを含む高度なAIツールを活用して、ビデオ作成プロセス全体を劇的に簡素化します。これにより、ユーザーは広範な編集経験がなくても、高品質で魅力的なビデオを効率的に制作でき、創造性を促進します。

HeyGenは効果的な知識ベーストレーニングビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、指導ビデオや包括的なユーザーガイドを作成するのに最適な知識ベースビデオメーカーです。リアルなAIナレーションと多言語のクローズドキャプションを使用して、トレーニングコンテンツが多様なオーディエンスにとってアクセスしやすく、影響力のあるものになることを保証します。

HeyGenはビデオ編集にどのようなユニークな機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや多用途なビデオテンプレート機能などの革新的なビデオ編集ツールを提供し、ワークフローを効率化します。これらのAIツールは、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、すべてのコンテンツで一貫したブランドを維持する力を与えます。

HeyGenは画面録画からのコンテンツ強化をサポートしていますか？

HeyGenはAI生成ビデオを専門としており、画面録画ツールからのコンテンツを強化するのに最適です。魅力的なAIアバターとダイナミックなAIナレーションを追加します。完成したビデオを共有可能なリンクで簡単に共有したり、顧客サポート文書や内部ユーザーガイドに直接埋め込んで最大限のリーチを実現します。