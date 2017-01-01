ナレッジベースビデオジェネレーター：AIでガイドを作成
高度なAIアバターを使用して、ナレッジベース用のプロフェッショナルなハウツーおよび説明ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「カスタマーサポートナレッジベース」内の一般的な問い合わせに効果的に答えるために、1分間の「説明ビデオ」を開発してください。このビデオは、迅速な解決策を求める顧客やサポートエージェントに最適で、親しみやすい「AIアバター」がサポート的な音声スタイルで情報を提供し、自動生成された「字幕/キャプション」によって最大限のリーチを実現します。
新しい会社方針を示すための90秒間の重要な社内「従業員トレーニング」ビデオが必要です。社内の従業員や新入社員向けに、視覚スタイルは企業的で簡潔である必要があり、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを統合し、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を効率的に使用して構築します。
技術リーダーやマーケティングマネージャーがビデオソリューションを評価する際に、あなたの「AIビデオプラットフォーム」の強力な機能を45秒間のダイナミックなプロモーションビデオで紹介してください。視覚スタイルはモダンでエネルギッシュであり、プロフェッショナルなスクリプトからのコンテンツ生成の効率性と、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」によるマルチプラットフォーム配信の多様性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてナレッジベースビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームを活用して、ビデオドキュメンテーションの作成を効率化し、効果的なナレッジベースビデオジェネレーターとして機能します。ユーザーはテキストスクリプトを魅力的なビデオに変換でき、包括的なカスタマーサポートリソースに最適です。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや高度なテキスト読み上げ技術を含む強力なAI機能を提供し、スクリプトから高品質なビデオを生成します。これにより、複雑な制作セットアップを必要とせずにプロフェッショナルなコンテンツを作成することができます。
HeyGenは既存のカスタマーサポートシステムと統合できますか？
はい、HeyGenのビデオはシームレスな統合を目的として設計されており、既存のカスタマーサポートナレッジベースや社内プラットフォームに簡単に共有および埋め込むことができます。これにより、必要な場所でのビデオドキュメンテーションの効率的な配信が可能になります。
従業員トレーニングにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供することで、従業員トレーニングやオンボーディングビデオを大幅に向上させます。これにより、魅力的な説明ビデオの迅速な作成が可能となり、学習を加速し、組織全体で一貫した情報提供を確保します。