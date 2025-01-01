魅力的なナレッジベース教育ビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、簡単に魅力的なナレッジベースコンテンツを制作し、学習を促進します。

167/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チームメンバーを対象にした60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、会社のビデオナレッジベース内でのコンテンツの貢献と更新の簡単なプロセスを説明します。鮮明な画面録画を強調し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、正確な情報提供を確保し、アクセシビリティのために自動字幕を追加します。
サンプルプロンプト2
顧客が迅速な解決策を求めている場合に、よくある質問のエントリを動的なビデオコンテンツに変換し、ナレッジベース全体の顧客体験を向上させるための30秒の簡潔なビデオスニペットを制作します。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用し、関連するストックメディアライブラリのサポートを組み込んで、迅速に解決策を伝えます。
サンプルプロンプト3
ビジネスマネージャーを対象にした75秒の情報ビデオを設計し、堅牢なナレッジベース教育ビデオ戦略を実施することで達成される大幅なコスト削減と効率向上を紹介します。ビデオは説得力のあるデータ駆動型のビジュアルスタイルを持ち、AIアバターを使用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを行い、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ナレッジベース教育ビデオの仕組み

複雑な情報を効率的に魅力的な教育ビデオに変換し、強力なAIツールで顧客の理解とサポートを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
HeyGenの**スクリプトからのテキストをビデオに変換**機能に教育コンテンツを入力して、ナレッジベースビデオの基礎を築きます。これがビジュアル説明の土台となります。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な**AIアバター**やテンプレートから選択して、ブランドを表現し、情報をプロフェッショナルで魅力的な方法で提供し、会社の美学に合わせます。
3
Step 3
強化要素を追加
アクセシビリティのための**字幕/キャプション**や詳細なステップバイステップの指示のための画面録画などの重要な要素を統合し、チュートリアルを明確でわかりやすくします。
4
Step 4
エクスポートと展開
HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を活用して教育ビデオを完成させ、ナレッジベースにシームレスに統合してユーザーをサポートする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報をわかりやすくする

.

複雑なテーマを明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、ナレッジベースをすべての人にとってアクセスしやすく理解しやすいものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちのビデオナレッジベースを強化できますか？

HeyGenは、企業がナレッジベースのための動的な教育ビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。AIビデオメーカーを使用して、テキストを魅力的なハウツービデオやチュートリアルに変換し、顧客体験を大幅に向上させます。

HeyGenは教育コンテンツのためのAIアバターの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターと高度なテキスト読み上げ機能を活用して、ビデオスクリプトをナレーションすることができます。これにより、説明ビデオやチュートリアルの制作が加速し、品質を損なうことなく大幅なコスト削減が可能になります。

HeyGenは教育ビデオにクローズドキャプションと画面録画を追加できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なビデオ作成ツールを提供しており、アクセシビリティのための自動クローズドキャプションや画面録画のシームレスな統合が可能です。これにより、教育ビデオコンテンツが明確で包括的かつ非常に効果的になります。

HeyGenは教育ビデオのブランディングにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、テンプレートをカスタマイズしてロゴやブランドカラーを使用し、一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。これにより、すべてのハウツービデオやその他の教育ビデオコンテンツがブランドに完全に一致します。