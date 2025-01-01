明確な説明のための知識組み立てビデオメーカー
複雑な情報を明確で実行可能なビデオに簡素化します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的な教育コンテンツを迅速に構築します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア上の潜在顧客をターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティング動画をデザインし、新製品の主な利点を紹介します。現代的なトランジションとアップビートなロイヤリティフリーの音楽を使用し、物語が簡潔でインパクトのあるものになるようにします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して、マーケティングメッセージを魅力的なビジュアルと音声対話に簡単に変換します。
ソフトウェア機能のクイックなステップバイステップガイドを必要とするユーザー向けに、45秒の指導動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションは非常に実用的で、画面録画と明確なグラフィックオーバーレイを組み合わせ、正確で情報豊かなナレーションを添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、アクセシビリティを向上させ、重要なポイントを強調し、最適な学習体験を提供します。
プロジェクトのマイルストーンを祝う、またはポジティブなアップデートを共有するための15秒のプロモーションクリップを社内チーム向けに作成します。親しみやすく励みになるビジュアルトーンを選び、カスタマイズ可能な背景に対してメッセージを伝える「AIアバター」をフィーチャーし、軽快でポジティブなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。この動画は、HeyGenのAIビデオメーカーを使用した迅速なビデオ作成の容易さを示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を支援しますか？
HeyGenは強力なAIビデオメーカーであり、クリエイティブエンジンとして、ユーザーがプロフェッショナルな説明動画を迅速に制作できるようにします。利用可能なテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、複雑な情報を視覚的に魅力的な物語に簡素化します。
HeyGenは生成AIを使用してビデオ作成プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトから画面までのビデオ作成を効率化するために設計された高度な生成AIプラットフォームです。スクリプトからのテキスト-to-ビデオやAI生成のナレーションなどの機能を活用して、高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenを使用したマーケティングビデオ制作のためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ロゴの追加やブランドカラーの設定を含む、ビデオを完全にカスタマイズするための強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、マーケティングビデオがすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルな外観を維持し、ブランドアイデンティティを強化します。
HeyGenは指導動画やハウツー動画のような多様な教育コンテンツの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、魅力的な指導動画やハウツー動画を作成するための理想的な知識組み立てビデオメーカーです。テンプレート、ストックメディア、統合された字幕/キャプションを活用して、情報を効果的に伝える明確でインパクトのある教育ビデオを作成します。