サンプルプロンプト1
Pre-Kと幼稚園児を対象にした、さまざまな動物の鳴き声とその生息地を探る60秒の魅力的なアニメーションショートをデザインしてください。ビデオは、鮮やかな色彩と魅力的なキャラクターデザインを持つ風変わりなアニメーションビジュアルスタイルで、遊び心のあるオーディオスタイルで独特の動物の鳴き声と熱心なナレーションをサポートします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、各動物のユニークな音とナレーターの活気ある表現を生き生きとさせ、効果的なAI教育ビデオメーカーの能力を示しましょう。
サンプルプロンプト2
3歳から5歳の幼児向けに、シンプルな形の認識を教える30秒の学習セグメントを開発してください。このビデオは、クリーンで幾何学的なビジュアルスタイルを採用し、穏やかなアニメーションと柔らかい色調のパレットで、落ち着いた、明瞭で繰り返しのナレーションとシンプルな音楽の合図を補完します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を組み込んで、視覚的に魅力的な教育コンテンツを迅速に組み立て、教育ビデオメーカーがどのようにして若い心に複雑なトピックを簡素化できるかを示します。
サンプルプロンプト3
幼稚園児向けに、共有や友情といった社会的・感情的スキルに焦点を当てた50秒の魅力的なナラティブビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは絵本を思わせるもので、穏やかなトランジションと暖かく招く色彩を持ち、穏やかで表現豊かなナレーションと柔らかいバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたストーリーを完全に制作されたアニメーションビデオにシームレスに変換し、若い視聴者向けの創造的なビデオ制作を例示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

幼稚園教育ビデオメーカーの使い方

直感的なAIツールで幼児向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成できます。デザインや技術スキルは不要です。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを入力または貼り付けて始めましょう。AIテキストからビデオへの機能が、レッスンプランを瞬時に初期ビデオスクリプトに変換し、ビジュアルストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
アニメーションテンプレートと親しみやすいAIアバターのライブラリから選んで、コンセプトを生き生きとさせましょう。幼児にぴったりのキャラクターや背景を簡単に見つけられます。
3
Step 3
レッスンをカスタマイズ
ドラッグアンドドロップ機能を使って、すべての詳細を調整しましょう。自分の写真やビデオクリップを追加するか、ストックライブラリから選んで、幼稚園児の学習体験を豊かにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完璧になったら、アクセシビリティのためにAI字幕を生成し、完成した教育の傑作を簡単にエクスポートして、幼い学習者を引きつける準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

抽象的な概念を視覚化

AIを活用したビデオストーリーテリングを通じて、抽象的な教育概念を若い子供向けに鮮やかで記憶に残るストーリーに変えます。

よくある質問

HeyGenは幼児向けの教育ビデオ制作をどのように強化しますか？

HeyGenは、幼稚園に最適な魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるように教育者を支援します。アニメーションテンプレートを利用し、写真やビデオクリップを追加し、AIアバターでビデオをカスタマイズして、幼い学生の注意を効果的に引きつけます。

HeyGenはデザインスキルがないユーザーにとってどのようにアクセスしやすいAI教育ビデオメーカーですか？

HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、直感的なAI教育ビデオメーカーとして機能します。シンプルなドラッグアンドドロップ機能を使用して、テキストを簡単にビデオに変換でき、デザインや技術スキルがなくてもプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。

HeyGenで作成したビデオを完全にカスタマイズし、自分のマルチメディアを統合できますか？

はい、HeyGenは強力なマルチメディアツールを提供しており、ビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。自分のライブラリから写真やビデオクリップを追加し、ブランディングを組み込み、広範なストックメディアサポートを利用して包括的なビデオ制作を行えます。

HeyGenは強力なAIアバターとキャラクタービルダーフィーチャーを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAIアバター生成機能でビデオ制作に優れています。多様なキャラクターを作成してメッセージを伝え、さまざまなオンラインコースやプレゼンテーションでビデオをダイナミックで魅力的にします。