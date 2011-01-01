キッズ ビデオメーカー：簡単に創造性を解き放つ
子供向けのドラッグ＆ドロップビデオエディターで若いクリエイターに力を与え、カスタマイズ可能なイントロと幅広いロイヤリティフリーのライブラリを含んでいます。
この60秒のビデオでは、8歳から14歳の子供たちがHeyGenの子供向けビデオクリエーターを使ってビデオ制作の世界に没頭できます。物語は、著作権フリーの音楽や効果音が満載の魔法の図書館を発見する友達グループについてです。カスタマイズ可能なイントロとAIアバターで、彼らの物語を生き生きとさせます。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフル、活気のあるサウンドトラックが高いエネルギーを保ちます。このメッセージは、ストーリーテリングで実験をしたいと熱望する若い映画製作者にぴったりです。
5歳から10歳の子供たちがHeyGenの子供向けビデオ作成機能を使って創造性を表現できる30秒のアニメーションショートフィルムを作成します。物語は、アニメキャラクターの1日を中心に展開し、アニメーションテキストとオフボイス生成で命を吹き込まれます。ビジュアルスタイルはカートゥーン風で明るく、遊び心のあるテーマを補完する陽気なメロディが特徴です。この刺激は、若者がアニメーションと吹き替えの可能性を楽しく魅力的な方法で探求することを促します。
この45秒のビデオでは、7歳から13歳の子供たちがHeyGenの子供向けビデオ制作ツールを使って自然の不思議を探求するように招待されています。物語はデジタルの森を通じて旅をし、子供たちはスクリプトからビデオへのテキスト機能を使用して、発見をナレーションすることができます。ビジュアルスタイルはリアルだが魅力的で、ナレーションを向上させるリラックスしたオーディオトラックがあります。このメッセージは、自然ドキュメンタリーや教育コンテンツの制作に興味のある子供たちに最適です。
クリエイティブ・モーター
機材なし。カットなし。ただあなたが AIビデオエージェント を行動させる
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは直感的なツールを使って子供向けビデオ制作の創造性を高め、ドラッグ＆ドロップ、アニメーションテキスト、カスタマイズ可能なプレゼンテーションなどの機能を通じて子供向けビデオの作成を容易にします。
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Quickly create captivating kids videos for social media using HeyGen's video templates and royalty-free library.
観客をモチベーショナルなビデオで奮い立たせ、高める.
Craft inspiring children's stories with animated texts and customizable intros to engage young audiences.
よくある質問
HeyGenがどのようにして子供向けの魅力的なビデオを作成するのを助けてくれるのか？
HeyGenでは、ドラッグアンドドロップ機能を備えた使いやすい子供向けビデオメーカーを提供しており、魅力的なビデオを簡単に作成できます。アニメーションテキストやカスタマイズ可能なイントロなどの特徴を活用して、創造的なアイデアを手間なく実現できます。
HeyGenを子供向けの適切なビデオエディタにするのは何ですか？
HeyGenはシンプルさを考えて設計されており、子供たちにとって理想的なビデオエディターになります。直感的なインターフェースとビデオテンプレートにより、若いクリエイターたちは技術的な知識がなくてもプロフェッショナルに見えるビデオを制作することができます。
HeyGenの著作権フリー図書館を子供向けビデオ制作に使用してもいいですか？
はい、HeyGenは著作権フリーの広範なライブラリへのアクセスを提供し、お子様のビデオ制作を向上させるための多様なメディアを保証します。この機能により、ライセンス問題を心配することなく創造的な自由を享受できます。
HeyGenは子供向けビデオにアニメーションテキストを追加するツールを提供していますか？
もちろん、HeyGenにはアニメーションテキストを追加するためのツールが含まれており、お子様のビデオをよりダイナミックで魅力的にすることができます。この機能は、重要なメッセージを強調したり、コンテンツに楽しい要素を追加するのに最適です。