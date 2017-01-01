忙しい技術専門家や投資家向けに、最近のカンファレンスでの最も影響力のある発表を強調した、魅力的な60秒のキーノートサマリービデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、ダイナミックなトランジションと明確なオンスクリーンテキストを使用し、アップビートでコーポレートなオーディオトラックを伴わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、重要なポイントを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、視聴者に響くインパクトのあるリキャップを確保します。

