カンバンチュートリアルビデオメーカー：より速く、よりスマートに作成

ワークフローを簡素化し、明確なプロジェクト管理の洞察を提供します。リアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なチュートリアルを簡単に生成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の紹介ビデオを作成し、カンバンボードの基本原則を示してワークフローを最適化する方法を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明確で簡潔なグラフィックと明るく情報豊富なナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して説明を行い、プロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャー向けに、デジタルカンバンツールを使用してタスク管理を効率化するための60秒のチュートリアルビデオを開発します。ビデオはダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、クイックトランジションと画面上のテキストハイライトを特徴とし、自信に満ちた権威ある声で補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的にナラティブコンテンツを制作します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに、カンバンの原則がビデオ制作ワークフローと全体的なプロジェクト管理をどのように革新できるかを示す30秒のインスピレーションビデオをデザインします。クリエイティブでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、鮮やかな色彩とテンポの速いサウンドトラックを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なビジュアルを取り入れてストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
教育者やトレーナー向けに、さまざまな学習モジュールでカンバンを効果的に使用する方法を詳述した90秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは教育的で親しみやすく、明確な例とフレンドリーで励ましのある音声トーンを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、カンバンチュートリアルビデオメーカーのプロセス全体で一貫した高品質のナレーションを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

カンバンチュートリアルビデオメーカーの使い方

ビデオ制作ワークフローを効率化し、AIを活用した魅力的なカンバンチュートリアルビデオで複雑なプロジェクト管理の概念を明確に説明します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
カンバンチュートリアルの内容をアウトライン化します。スクリプトをHeyGenに貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、ビデオ制作ワークフローを効率化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
カンバンボードの説明をナレーションするために、多様なAIアバターライブラリから選択します。オーディエンスを効果的に引き付けるために、外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
カスタムブランディングとビジュアルを適用
ロゴやブランドカラーを統合し、ストックライブラリから関連メディアを追加してカンバンの概念を説明します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、プロフェッショナルなデジタルカンバンツールのプレゼンテーションを確保します。
4
Step 4
最適化されたビデオをエクスポート
生成されたボイスオーバーと字幕を確認してビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズを利用して、さまざまなソーシャルメディアビデオやプラットフォーム向けにカンバンチュートリアルを適応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでカンバンのヒントを共有

カンバンのベストプラクティスの短く魅力的なビデオやクリップを簡単に作成し、ソーシャルプラットフォームで共有します。

よくある質問

HeyGenはカンバンチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは「カンバンチュートリアルビデオメーカー」として、エンドツーエンドのビデオ生成を可能にします。スクリプトをリアルな「AIアバター」と統合された「ボイスオーバー生成」を使用して魅力的なビデオに簡単に変換し、ビデオ制作ワークフロー全体を効率化します。

HeyGenはカンバンボードの概念を視覚的に説明するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは「カスタマイズ可能なテンプレート」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を提供し、「カンバンボード」の概念を明確に説明します。また、「アスペクト比のリサイズ」を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化することができます。

HeyGenは「プロジェクト管理」コンテンツのビデオ制作「ワークフロー」を支援しますか？

はい、HeyGenは「スクリプト生成」や「ボイスオーバー生成」などの重要なステップを自動化することで、「プロジェクト管理」コンテンツのビデオ「ワークフロー」を大幅に向上させます。これにより、チームは複雑な「ビデオ編集」に時間をかけることなく、コンテンツに集中することができ、ビデオタスクのための効率的な「デジタルカンバンツール」として機能します。

HeyGenのビデオをさまざまなプラットフォームやオーディエンスに適応させることは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは「アスペクト比のリサイズ」などの機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオをカスタマイズすることができます。また、「ブランディングコントロール」を通じてブランドのアイデンティティを適用し、「カスタマイズ可能なテンプレート」を活用して一貫性とエンゲージメントを確保することができます。