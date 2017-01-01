K-12説明動画ジェネレーター 魅力的な教育コンテンツを作成

生徒の学習を簡素化し、魅力的なアニメーション動画を活用して、リアルなAIアバターで授業を瞬時に生き生きとさせます。

小学生向けに水循環についての学習を簡単にするための、45秒の活気あるK-12説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るくアニメーション化され、各段階を示すフレンドリーなAIアバターが登場し、HeyGenの音声生成機能を使用した陽気なナレーションが付けられます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中学校の理科教師向けに、細胞呼吸の原理を説明する60秒の教育動画を開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでインフォグラフィックスタイルのプレゼンテーションを行い、詳細なスクリプトをテキストから動画に変換する機能を使用して、明確で魅力的なコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
K-12の保護者を対象にした30秒のチュートリアル動画を生成し、学校の新しいオンライン学習ポータルへのアクセスとナビゲート方法を示してください。この説明動画は、明確なステップバイステップのビジュアルを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、プロセスを簡単でわかりやすくします。
サンプルプロンプト3
高校生を対象にした50秒の簡潔なアニメーション動画を制作し、AIビデオジェネレーターのショーケースとして、人工知能の基本を魅力的に解説します。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを取り入れて、複雑なアイデアをシンプルに説明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

K-12説明動画ジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、K-12生徒向けの魅力的で効果的な教育動画を簡単に制作し、複雑なトピックを簡素化し、生徒の理解を向上させます。

1
Step 1
テンプレートから作成
K-12教育コンテンツのための既成の構造を提供する説明動画テンプレートを選択してプロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、バーチャルプレゼンターとして、授業に親しみやすくダイナミックな要素を追加します。
3
Step 3
AI音声を追加
自然な音声のAIナレーションを追加して説明動画の魅力を高め、複雑なトピックを理解しやすくします。
4
Step 4
字幕を適用して共有
動画に自動的に字幕/キャプションを適用してアクセシビリティを向上させ、完成した教育動画を生徒と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なK-12科目を簡素化

.

魅力的なAIビデオストーリーテリングを使用して、複雑なK-12トピックを簡素化し、抽象的な概念を生き生きとさせます。

background image

よくある質問

HeyGenはK-12説明動画の作成をどのように強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、教育者が魅力的なK-12説明動画を簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能な説明動画テンプレートとリアルなAIアバターを活用して、学習を簡素化し、生徒にとってより魅力的な教育コンテンツを提供します。

HeyGenは教育動画制作を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能やAI音声を使った直感的な機能で動画制作を効率化します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと自動字幕/キャプションにより、すべての教育動画の制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはクリエイティブなスクリプトからアニメーション動画を生成するのに適していますか？

もちろんです！HeyGenはクリエイティブな表現に最適で、スクリプトから直接多様なアニメーション動画を生成できます。Prompt-Native Video Creationを活用して、ホワイトボード動画を含む独自のビジュアルスタイルを教育コンテンツに取り入れましょう。

HeyGenは視覚的な補助を使って生徒のために複雑なトピックを簡素化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは複雑な情報を視覚的に魅力的な説明動画に変換することで学習を簡素化するよう設計されています。AIアバターと豊富なメディアライブラリを使用して、動的な教育動画を作成し、生徒を引き付け、理解を向上させます。