K-12説明動画ジェネレーター 魅力的な教育コンテンツを作成
生徒の学習を簡素化し、魅力的なアニメーション動画を活用して、リアルなAIアバターで授業を瞬時に生き生きとさせます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中学校の理科教師向けに、細胞呼吸の原理を説明する60秒の教育動画を開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでインフォグラフィックスタイルのプレゼンテーションを行い、詳細なスクリプトをテキストから動画に変換する機能を使用して、明確で魅力的なコンテンツを提供します。
K-12の保護者を対象にした30秒のチュートリアル動画を生成し、学校の新しいオンライン学習ポータルへのアクセスとナビゲート方法を示してください。この説明動画は、明確なステップバイステップのビジュアルを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、プロセスを簡単でわかりやすくします。
高校生を対象にした50秒の簡潔なアニメーション動画を制作し、AIビデオジェネレーターのショーケースとして、人工知能の基本を魅力的に解説します。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを取り入れて、複雑なアイデアをシンプルに説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはK-12説明動画の作成をどのように強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、教育者が魅力的なK-12説明動画を簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能な説明動画テンプレートとリアルなAIアバターを活用して、学習を簡素化し、生徒にとってより魅力的な教育コンテンツを提供します。
HeyGenは教育動画制作を効率化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能やAI音声を使った直感的な機能で動画制作を効率化します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと自動字幕/キャプションにより、すべての教育動画の制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはクリエイティブなスクリプトからアニメーション動画を生成するのに適していますか？
もちろんです！HeyGenはクリエイティブな表現に最適で、スクリプトから直接多様なアニメーション動画を生成できます。Prompt-Native Video Creationを活用して、ホワイトボード動画を含む独自のビジュアルスタイルを教育コンテンツに取り入れましょう。
HeyGenは視覚的な補助を使って生徒のために複雑なトピックを簡素化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは複雑な情報を視覚的に魅力的な説明動画に変換することで学習を簡素化するよう設計されています。AIアバターと豊富なメディアライブラリを使用して、動的な教育動画を作成し、生徒を引き付け、理解を向上させます。