K-12教育ビデオジェネレーター：魅力的な授業を作成
スクリプトをビデオに簡単に変換し、K-12学習のための魅力的な教育ビデオを生成し、生徒の関心を高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中学校の教師向けに、歴史的な出来事の新しい単元を紹介するためのプロフェッショナルでありながら温かみのある60秒の指導ビデオを生成します。このビデオは、現実的な「AIアバター」が文脈を説明し、アクセシビリティのための「字幕/キャプション」と明確で権威ある音声スタイルを備えています。
HeyGenの機能を使用して、高校生向けに複雑な数学の概念を簡素化する30秒のビデオを設計し、最大限の生徒の関心を引きます。ダイナミックなアニメーショングラフィックスと刺激的なビジュアルスタイルを採用し、「スクリプトからのテキストビデオ生成」による魅力的なナレーションで、学習をよりインタラクティブで視覚的に魅力的にします。
K-12の保護者と学校コミュニティに向けた15秒の学校のお知らせを制作し、今後のイベントについて伝えます。明るくポジティブなビジュアルスタイルを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連する画像を素早く統合し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で全てのソーシャルメディアプラットフォームで見栄えが良くなるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはK-12教育者が魅力的な教育ビデオを作成するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenはK-12教育者が高品質な教育ビデオを簡単に生成し、生徒の関心を高めることを可能にします。HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すれば、テキストプロンプトを動的なコンテンツに変換し、教室での指導やオンラインコースに最適です。
HeyGenは教育ビデオのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ビデオをカスタマイズするための豊富なクリエイティブオプションを提供しており、事前に作成されたテンプレートのライブラリや多様なAIアバターを含んでいます。ユーザーは自分のブランドを組み込んだり、スクリプト生成のためのテキストプロンプトを利用したり、教育ビデオを強化するための豊富なメディアライブラリにアクセスできます。
HeyGenはK-12学習のためにリアルなAIアバターを使った解説ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとトーキングヘッドを特徴とするプロフェッショナルな解説ビデオを生成するのに優れています。K-12学校に最適で、スクリプトを入力するだけで、HeyGenの高度なAIが自然なボイスオーバーを伴った魅力的なビデオコンテンツを作成します。
HeyGenは教室での指導のためにビデオ制作を簡素化する事前に作成されたテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまな教育ニーズに対応するために設計された事前に作成されたテンプレートを豊富に提供しており、ハウツービデオや教室での指導を含みます。これらのテンプレートは強力なビデオ編集ツールとして機能し、教育者がプロフェッショナルな見た目のコンテンツを迅速に作成し、学校コミュニティと共有することを可能にします。