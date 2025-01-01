ジュニア学習パスビデオメーカー：魅力的なレッスンを作成
スクリプトからパーソナライズされたトレーニングビデオを簡単に生成し、eラーニングコンテンツの作成を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニングコンテンツ制作者を対象とした90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発し、企業環境でのインストラクショナルデザインのベストプラクティスを示します。ビデオには明確で権威あるナレーションとクリーンでビジネスライクなビジュアル美学を特徴とさせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、AIアバターのための洗練された音声を作成し、専門的な聴衆の理解を高める高品質のナレーションを確保します。
多様な学習ニーズを持つ学生向けに、個別学習パスのセグメントを示す包括的な2分間のビデオを制作します。この情報豊かなビデオは、落ち着いた包括的なビジュアルデザインと心地よい背景音楽を採用し、明確さに焦点を当てます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、教育コンテンツの正確な画面上のテキストを提供し、すべての学習者のアクセシビリティと理解を向上させます。
教育者やカリキュラム開発者を対象とした45秒のAI駆動レッスンビデオを作成し、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽でインタラクティブな概念を紹介します。この短いレッスンは、複雑なトピックを効果的に紹介する必要があります。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的な教育資料の作成を効率化し、視覚的な魅力を最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換する高度なAIアバターとシームレスなスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、eラーニングコンテンツ制作者が高品質の教育ビデオを制作できるようにします。この効率的なAIビデオジェネレーターのプロセスは、制作時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenビデオにはどのような技術的カスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポート、アクセシビリティを向上させる自動キャプションなど、強力な技術的カスタマイズを提供します。ユーザーはまた、すべてのビデオコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを適用できます。
HeyGenはジュニア学習者向けのパーソナライズされた学習パスを支援できますか？
はい、HeyGenは多様なテンプレートライブラリを使用して、ジュニア学習者向けの魅力的なトレーニングビデオとパーソナライズされた学習パスの開発を支援します。これにより、教育者はジュニア学習パスビデオメーカーのために効率的にカスタマイズされた教育コンテンツを作成できます。
HeyGenはビデオコンテンツのリアルなボイスオーバーの生成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenには高度なボイスオーバー生成機能が含まれており、ユーザーはAI駆動のレッスンビデオのために自然な音声を選択できます。この機能により、外部の録音機器を必要とせずにプロフェッショナルな音声品質を確保します。