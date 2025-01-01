ニュースビデオメーカー: AIニュースビデオを瞬時に作成

AIニュースビデオツールを使用して、プロフェッショナルな品質のニュースビデオを迅速に制作。すぐに使えるテンプレートとシーンを特徴としています。

ITマネージャーやプロジェクトリーダーを対象に、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能がどのように詳細な判断レポートの作成を効率化するかを示す90秒の技術概要ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを駆使し、プロフェッショナルな品質のコンテンツを使用し、複雑なワークフローを効率的に説明する正確で明瞭なAIナレーションを補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エンジニアリングチームや製品開発者を対象に、HeyGenが技術的なアップデートの要約をどのように強化するかを紹介する1分間のダイナミックなビデオを作成してください。テンプレートとシーンを使用したAIビデオ編集の容易さと、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させる能力を強調し、ソーシャルメディアビデオのための活気ある情報豊富なAIナレーションとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴います。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアユーザーや社内トレーニング部門向けに、特定の技術プロセスを案内する2分間の指導ビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して明確なビジュアルデモンストレーションを行い、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、落ち着いた説明的なAIナレーションとステップバイステップのオンスクリーンテキストを効果的なワークフローの一部として特徴付けます。
サンプルプロンプト3
コンプライアンスオフィサーや品質保証スペシャリスト向けに、技術的な判断レポートの新しい基準を紹介する45秒の簡潔な発表ビデオをデザインしてください。このビデオは、権威あるフォーマルなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenによって生成された落ち着いたAIナレーションを使用し、AIアバターを活用して信頼性を伝え、重要なコミュニケーションのためのプロフェッショナルな品質のコンテンツを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

判断レポートビデオメーカーの使い方

複雑な判断レポートをAIを使って明確でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換。直感的なプラットフォームで、視聴者にインパクトのあるビジュアルサマリーを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトまたはデータを作成
スクリプトを作成するか、判断レポートのテキストを貼り付けてください。当プラットフォームは高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、入力をダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとAIプレゼンターを選択
AIアバターとプロフェッショナルなニュースビデオテンプレートの多様なライブラリから選択し、レポートのトーンとスタイルに完璧にマッチさせます。プレゼンターをカスタマイズして、一貫したブランドイメージを作り上げましょう。
3
Step 3
ブランディングとプロフェッショナル要素を追加
プロフェッショナルなタッチでビデオを強化します。ブランドのロゴを組み込み、色を調整し、視聴者の明確さとアクセシビリティを確保するために字幕とキャプションを自動生成します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして共有
判断レポートビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で生成します。ニュースをチャンネル全体でエクスポートして投稿し、視聴者に効果的に情報を伝えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

レポートの社内コミュニケーションを強化

.

判断レポートの重要な発見を魅力的なAIビデオに変換し、社内チームの理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenの技術的なワークフローは、既存のコンテンツからAIニュースビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenの高度なプラットフォームは、**リンクやファイル**から直接**ニュースビデオを生成**することで、**ワークフロー**を簡素化します。**AIビデオジェネレーター**を使用して**テキストをビデオに**シームレスに変換し、事実を効率的に提示するために**AIビデオ編集**機能を活用します。

プロフェッショナルな品質のAIニュースビデオを作成するために、HeyGenはどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、リアルな**AIアバター**、幅広い**声とテンプレート**、包括的なブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、**ニュースビデオ**が**プロフェッショナルな品質のコンテンツ**を提供することを保証します。また、効率的な**多言語ニュース制作**のための機能も利用できます。

HeyGenは、さまざまなデジタルプラットフォームでニュースビデオのエクスポートと投稿を支援できますか？

はい、HeyGenは、**ソーシャルメディアビデオ**のようなプラットフォームに適したさまざまな**アスペクト比**オプションをサポートすることで、ニュースコンテンツの**エクスポートと投稿**のプロセスを最適化します。また、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、**字幕とキャプション**を自動生成します。

HeyGenの直感的なAIニュースジェネレーターを使用して、どのくらいの速さでニュースビデオを制作できますか？

HeyGenの直感的な**AIニュースジェネレーター**は、**ニューススクリプト**を魅力的なビジュアルに効率的に変換することで、迅速な**ニュースビデオメーカー**の作成を可能にします。この強力な**テキスト・トゥ・ビデオ**機能は、制作時間を大幅に短縮し、速報や迅速なアップデートを迅速に作成して共有することができます。