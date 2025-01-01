ジョイントプロセスビデオメーカー: ビデオ作成を簡素化
革新的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
マーケティングチーム向けに、HeyGenを高度な「AIビデオエディター」として紹介し、「ビデオマージャー」操作をシームレスに行う90秒の技術チュートリアルを開発してください。プラットフォームのUIを示すスプリットスクリーンビューを使用したダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが情報豊かで落ち着いた指示を提供します。ビデオには字幕/キャプションを統合し、アクセス性を確保し、重要な技術的ステップを強調します。
プロのコンテンツクリエイターを対象に、HeyGenの多様な「アスペクト比と解像度」要件を簡単に処理する堅牢な「ビデオエディター」としての多様性を強調する2分間の包括的な製品デモを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、迅速なカットとプロフェッショナルな画面録画を特徴とし、熱意に満ちた魅力的な声でナレーションを行います。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、創造的な可能性とプラットフォームのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションの全範囲を紹介します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenの「ビデオコンピレーションメーカー」を使用して「超高速レンダリング」で魅力的なコンテンツを効率的に作成することに焦点を当てた45秒のクイックチップビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、活気に満ちたもので、多様な出力フォーマットを表示し、力強くエネルギッシュな声でナレーションを行います。メディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用してクリップを迅速に組み立て、スクリプトからのテキストビデオを駆使して迅速なコンテンツ生成のヒントを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオクリップの結合プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なビデオマージャーとして機能し、ユーザーが複数のビデオクリップを簡単に1つのまとまりのあるプロジェクトに結合できるようにします。ドラッグアンドドロップエディターにより、ビデオコンピレーションの作成が簡素化され、シームレスなコンテンツ統合のための効率的なオンラインツールとなっています。
HeyGenにはどのような高度なAIビデオエディタ機能がありますか？
HeyGenは強力なAIビデオエディターであり、最先端の人工知能を活用してビデオ作成を変革します。AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ生成、高度なボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションを提供し、プロジェクトを簡単に強化します。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに特別に設計された豊富なテンプレートを備えた多用途なビデオメーカーです。アスペクト比と解像度を簡単に調整して、どのソーシャルメディアチャンネルにも最適化されたコンテンツを確保できます。
HeyGenはビデオプロジェクトの超高速レンダリングを保証しますか？
HeyGenは、すべてのビデオエディタープロジェクトに対して超高速レンダリングを提供するように最適化されたオンラインツールとして設計されています。この技術的な能力により、迅速なターンアラウンドタイムが保証され、高品質のビデオコンテンツを長時間待たずに制作できます。